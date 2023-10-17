Белгородец решил сделать петарды для отпугивания собак из найденного у бака пороха

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Инцидент произошёл в мае 2022 года. Житель Грайворонского горокруга шёл на работу в пять часов утра. Проходя мимо мусорного бака, он заметил металлическую банку с охотничьим бездымным порохом. Он забрал найденное себе. Из пороха мужчина хотел сделать петарды для отпугивания собак на работе.
Находку он хранил в гараже на своём участке. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, а порох изъяли.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ»). Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.
Приговор уже вступил в законную силу.