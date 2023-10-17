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Суд

Белгородец решил сделать петарды для отпугивания собак из найденного у бака пороха

17 октября 2023, 07:11
Фото: 1MI
Суд

Белгородца осудили из-за незаконного хранения пороха

Бездымный порох он нашёл возле мусорного бака по пути на работу. Приобретённое виновный хранил в своём гараже, чтобы затем отпугивать собак на работе самодельными петардами. Но осуществить план не успел, сообщает Грайворонский районный суд.

Инцидент произошёл в мае 2022 года. Житель Грайворонского горокруга шёл на работу в пять часов утра. Проходя мимо мусорного бака, он заметил металлическую банку с охотничьим бездымным порохом. Он забрал найденное себе. Из пороха мужчина хотел сделать петарды для отпугивания собак на работе.

Находку он хранил в гараже на своём участке. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, а порох изъяли.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ»). Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Приговор уже вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Порох#Собаки#Белгород#Грайворонский горокруг#Петарды#Незаконное хранение#Александра Склярова
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