Белгородец решил сделать петарды для отпугивания собак из найденного у бака пороха

Инцидент произошёл в мае 2022 года. Житель Грайворонского горокруга шёл на работу в пять часов утра. Проходя мимо мусорного бака, он заметил металлическую банку с охотничьим бездымным порохом. Он забрал найденное себе. Из пороха мужчина хотел сделать петарды для отпугивания собак на работе.