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Published Сегодня, 14:29

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Updated Сегодня, 14:31

Бокс

Белгородец привёз серебро с соревнований в Черногории

17 октября 2023, 14:29
Фото: 1MI
Бокс

Белгородский боксёр стал призёром Кубка Европы

Серебряная медаль досталась Вадиму Щеблыкину. Он уступил боксёру из Беларуси. В командном же зачёте первое место заняла российская сборная. Об успехах белгородца рассказали в пресс-службе правительства региона.

Недавно в городе Будве в Черногории состоялся турнир Кубка Европы по боксу. Участие в состязаниях приняли 150 спортсменов из разных стран мира, включая Россию. Так, первое общекомандное место в турнире заняла российская сборная, а в личном зачёте на втором месте оказался белгородский спортсмен Вадим Щеблыкин.

Житель региона сражался с противниками в весовой категории до 86 кг. В финальном поединке молодой боксёр уступил Алексею Алфёрову из Беларуси и занял второе место. К состязаниям белгородца готовил тренер Александр Кашкаров.

Напомним, что в декабре белгородский боксёр Евгений Тищенко победил экс-претендента на титул чемпиона мира Артура Манна.

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