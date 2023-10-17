Белгородец привёз серебро с соревнований в Черногории

Недавно в городе Будве в Черногории состоялся турнир Кубка Европы по боксу. Участие в состязаниях приняли 150 спортсменов из разных стран мира, включая Россию. Так, первое общекомандное место в турнире заняла российская сборная, а в личном зачёте на втором месте оказался белгородский спортсмен Вадим Щеблыкин.