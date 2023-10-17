Белгородец привёз серебро с соревнований в Черногории

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Недавно в городе Будве в Черногории состоялся турнир Кубка Европы по боксу. Участие в состязаниях приняли 150 спортсменов из разных стран мира, включая Россию. Так, первое общекомандное место в турнире заняла российская сборная, а в личном зачёте на втором месте оказался белгородский спортсмен Вадим Щеблыкин.
Житель региона сражался с противниками в весовой категории до 86 кг. В финальном поединке молодой боксёр уступил Алексею Алфёрову из Беларуси и занял второе место. К состязаниям белгородца готовил тренер Александр Кашкаров.
Напомним, что в декабре белгородский боксёр Евгений Тищенко победил экс-претендента на титул чемпиона мира Артура Манна.