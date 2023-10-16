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Published Сегодня, 20:08

Modified Сегодня, 20:16

Updated Сегодня, 20:16

Жителей Белгорода разбудили звуки взрывов

Жителей Белгорода разбудили звуки взрывов

16 октября 2023, 20:08
Фото: Midjourney
Система ПВО сбила три беспилотника в двух муниципалитетах. По информации губернатора, обошлось без последствий.
Сюжет
Пво

Около 22:30 вечера 16 октября над Белгородской областью было громко. Звуки взрывов услышали жители Белгорода, района и Яковлевского округа. В это время со стороны Украины летели три беспилотника самолётного типа — все сбила наша система ПВО.

БПЛА поразили в двух муниципалитетах — Яковлевском округе и Белгородском районе. Предварительно, повреждений и пострадавших нет. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

За исключением этого вечернего происшествия, 16 октября в регионе было относительно спокойно. Однако 15 октября под Белгородом после работы ПВО пострадал многоквартирный дом

Многоквартирный дом пострадал после работы ПВО под Белгородом
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#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Яковлевский горокруг#Работа ПВО#В Белгороде громко#Милена Фишер
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