Жителей Белгорода разбудили звуки взрывов

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
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Updated Сегодня, 20:16
Около 22:30 вечера 16 октября над Белгородской областью было громко. Звуки взрывов услышали жители Белгорода, района и Яковлевского округа. В это время со стороны Украины летели три беспилотника самолётного типа — все сбила наша система ПВО.
БПЛА поразили в двух муниципалитетах — Яковлевском округе и Белгородском районе. Предварительно, повреждений и пострадавших нет. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
За исключением этого вечернего происшествия, 16 октября в регионе было относительно спокойно. Однако 15 октября под Белгородом после работы ПВО пострадал многоквартирный дом