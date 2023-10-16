Ведущий волейболист сборной Китая приехал в РФ играть за «Белогорье»

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Тулу прибыл новый участник волейбольного клуба «Белогорье». Чжан Цзининь, который дебютирует в белгородской команде, пропустит первый матч 1/8 финала Кубка России с «Шахтёром» из Солигорска, который состоится 18 октября. Все остальные игроки команды уже отправились в Беларусь.
Полная работа ведущего игрока сборной Китая начнётся после возвращения команды из Беларуси. Он будет играть под 22-м номером.
Летом и осенью китайский волейболист играл в Лиге Наций, в азиатских международных соревнованиях и в олимпийском отборочном турнире. Чжан Цзининь — один из самых высоких доигровщиков мира: его рост составляет 207 см.
Напомним, что ВК «Белогорье» в этом сезоне будет жить и тренироваться в Туле. Такое решение приняли из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгородской области. Город выбирали сами спортсмены.
Ранее директор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин рассказал об изменениях в составе клуба.