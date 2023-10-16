Ведущий волейболист сборной Китая приехал в РФ играть за «Белогорье»

Чжан Цзининь уже прибыл в Тулу, но встретиться с остальными игроками клуба сможет позже. Сейчас остальные участники команды отправились в Беларусь на первый матч 1/8 финала Кубка России, сообщили на официальном сайте «Белогорья».

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