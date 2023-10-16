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Чжан Цзининь

Ведущий волейболист сборной Китая приехал в РФ играть за «Белогорье»

16 октября 2023, 13:48
Фото: официальный сайт ВК "Белогорье"
Чжан Цзининь
Чжан Цзининь уже прибыл в Тулу, но встретиться с остальными игроками клуба сможет позже. Сейчас остальные участники команды отправились в Беларусь на первый матч 1/8 финала Кубка России, сообщили на официальном сайте «Белогорья».

В Тулу прибыл новый участник волейбольного клуба «Белогорье». Чжан Цзининь, который дебютирует в белгородской команде, пропустит первый матч 1/8 финала Кубка России с «Шахтёром» из Солигорска, который состоится 18 октября. Все остальные игроки команды уже отправились в Беларусь.

Полная работа ведущего игрока сборной Китая начнётся после возвращения команды из Беларуси. Он будет играть под 22-м номером.

Летом и осенью китайский волейболист играл в Лиге Наций, в азиатских международных соревнованиях и в олимпийском отборочном турнире. Чжан Цзининь — один из самых высоких доигровщиков мира: его рост составляет 207 см.

Напомним, что ВК «Белогорье» в этом сезоне будет жить и тренироваться в Туле. Такое решение приняли из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгородской области. Город выбирали сами спортсмены.

Ранее директор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин рассказал об изменениях в составе клуба.

Чжан ЦзининьЧжан Цзининь
Чжан ЦзининьЧжан Цзининь
Чжан Цзининь
Фото: официальный сайт ВК "Белогорье"
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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Чжан Цзининь#Новый игрок
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