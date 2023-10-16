В Нижнем Новгороде рассмотрели проект развития электромобильности региона

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
На Нижегородской ярмарке посетители смогли ознакомиться с проектом комплексного развития электромобильности региона, который призван продемонстрировать работу разветвленной сети зарядных станций, более 200 электрокаров местных автопарков такси и уникальной IT-платформы управления уровнем заряда. В ходе презентации также продемонстрировали прототип зарядной станции мощностью 150 кВт от производителей из Нижнего Новгорода, способный быстро осуществлять зарядку двух электромобилей одновременно. Об этом сообщает NewsNN.
На сегодня в Нижегородской области уже успели открыть около 80 быстрых зарядных станций. До конца текущего года предполагается расширение сети еще на 38 ЭЗС. К концу 2023 года ожидается расширение федеральной сети Hyper до 140 станций в других регионах РФ. Ранее в целях осуществления проектов компанией были привлечены 350 миллионов рублей частных инвестиций, из которых 127 миллионов рублей предоставили более чем 800 физических лиц.
«В этом году мы удваиваем зарядную сеть, устанавливаем еще 58 зарядок уже по всему региону и на ключевых трассах», — заявил Алексей Тихонов. Он добавил, что в компании намечается двукратное увеличение объема транспортного потока такси. Тихонов также поделился планами на растиражирование проекта в других регионах РФ. Пример Нижегородской области подтверждает привлекательность массового строительства быстрых ЭЗС как интересного инвестиционного продукта для частного капитала, заключил глава Hyper.