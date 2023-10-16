В Нижнем Новгороде рассмотрели проект развития электромобильности региона

На сегодня в Нижегородской области уже успели открыть около 80 быстрых зарядных станций. До конца текущего года предполагается расширение сети еще на 38 ЭЗС. К концу 2023 года ожидается расширение федеральной сети Hyper до 140 станций в других регионах РФ. Ранее в целях осуществления проектов компанией были привлечены 350 миллионов рублей частных инвестиций, из которых 127 миллионов рублей предоставили более чем 800 физических лиц.