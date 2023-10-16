Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Отопление

В мэрии назвали причину отсутствия тепла в квартирах белгородцев

16 октября 2023, 12:32
Фото: 1MI
Отопление

Более 300 раз пожаловались белгородцы на проблемы с отоплением

Жалобы и заявки горожане могут оставлять по номеру горячей линии. За последние три дня на отработку отправили 328 заявок об отсутствии тепла. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии Белгорода.

За минувшие выходные на горячую линию по вопросам отопления обратилось более 300 человек. В настоящий момент все поступившие заявки передали в управляющие организации для отработки. Чаще всего, отметили в городской администрации, тепло в квартирах отсутствует из-за завоздушивания труб.

В понедельник, 16 октября, на горячую линию обратились ещё 46 человек. В управляющие организации уже передали 28 сообщений об отсутствии тепла. С вопросами жители могут позвонить в департамент городского хозяйства мэрии по номеру: 8 (4722) 27-42-39.

В жилые многоквартирные дома начали подавать тепло 11 октября. С этого дня отопление включается во всех многоэтажках Белгородской области, где подать тепло ещё не успели. В мэрии же напомнили, что на отладку работы системы отопления после пуска теплоносителя даётся 14 дней. Это предусмотрено нормативами.

Тем временем белгородцы продолжают жаловаться на отсутствие отопления в их квартирах. В управляющей компании же им говорят, что вскоре на улице потеплеет.

В приграничные белгородские районы закупят больше генераторов тепла на случай ЧП
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков поручил в течение часа ответить жителям, у которых есть проблемы с отоплениемБелгородцы пожаловались на отсутствие отопленияК отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
#Белгородская область#Горячая линия#Тепло#Отопительный сезон#Отопление#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Идите в мэрию: проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ отказался показать результаты
Сегодня, 14:20
«То ли назначили, то ли самозахват»: белгородцы сообщили о странной ситуации на ферме
Сегодня, 10:53
Невестку белгородской чиновницы отметили за «безупречный труд» спустя год работы
Сегодня, 12:20
Белгородское «Приосколье» отреагировало на призыв ФАС снизить цены на курицу
Сегодня, 10:15
Получавшая миллионные контракты у мэрии Белгорода Ермолова избавилась от «Такси 711»
Сегодня, 13:31