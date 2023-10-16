В мэрии назвали причину отсутствия тепла в квартирах белгородцев

В жилые многоквартирные дома начали подавать тепло 11 октября. С этого дня отопление включается во всех многоэтажках Белгородской области, где подать тепло ещё не успели. В мэрии же напомнили, что на отладку работы системы отопления после пуска теплоносителя даётся 14 дней. Это предусмотрено нормативами.