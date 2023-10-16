В мэрии назвали причину отсутствия тепла в квартирах белгородцев

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
За минувшие выходные на горячую линию по вопросам отопления обратилось более 300 человек. В настоящий момент все поступившие заявки передали в управляющие организации для отработки. Чаще всего, отметили в городской администрации, тепло в квартирах отсутствует из-за завоздушивания труб.
В понедельник, 16 октября, на горячую линию обратились ещё 46 человек. В управляющие организации уже передали 28 сообщений об отсутствии тепла. С вопросами жители могут позвонить в департамент городского хозяйства мэрии по номеру: 8 (4722) 27-42-39.
В жилые многоквартирные дома начали подавать тепло 11 октября. С этого дня отопление включается во всех многоэтажках Белгородской области, где подать тепло ещё не успели. В мэрии же напомнили, что на отладку работы системы отопления после пуска теплоносителя даётся 14 дней. Это предусмотрено нормативами.
Тем временем белгородцы продолжают жаловаться на отсутствие отопления в их квартирах. В управляющей компании же им говорят, что вскоре на улице потеплеет.