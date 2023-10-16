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Вакцинация против гриппа в Белгороде

В Белгородскую область пришла новая партия вакцины от гриппа

16 октября 2023, 08:15
Фото: 1MI
Вакцинация против гриппа в Белгороде
Вакцинация против гриппа в Белгородской области подходит к завершению. Использовалось около 95% поступившей ранее вакцины. В прошедшую неделю получены дополнительные партии общим объемом 290,5 тысяч доз, которые в первую очередь выделят людям, находящимся в группах риска.
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Дети

Как сообщил Андрей Иконников, плановая вакцинация против гриппа подходит к завершению. В процентном соотношении среди детского населения использовано 94,3% поступившей ранее вакцины, среди взрослых — 96,4%.

Также сообщается о новом поступлении вакцины в прошедший четверг. Больницы получили выделенные им партии в пятницу и субботу. В общей сумме поступило 290,5 тысяч доз. В первую очередь они будут выделяться белгородцам, находящимся в группах риска. Это белгородцы, имеющие хронические заболевания, люди в возрасте старше 60 лет, дети, соц- и медработники, рассказал министр здравоохранения Белгородской области.

С приходом осени наступило резкое похолодание, что привело к усилению сезонных заболеваний. Редакция Бел.Ру выяснила, какие болезни угрожают осенью белгородцам, и составила топ самых частых заболеваний в это время года.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Больницы#Грипп#Вакцинация#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Взрослые
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