В Белгородскую область пришла новая партия вакцины от гриппа

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Как сообщил Андрей Иконников, плановая вакцинация против гриппа подходит к завершению. В процентном соотношении среди детского населения использовано 94,3% поступившей ранее вакцины, среди взрослых — 96,4%.
Также сообщается о новом поступлении вакцины в прошедший четверг. Больницы получили выделенные им партии в пятницу и субботу. В общей сумме поступило 290,5 тысяч доз. В первую очередь они будут выделяться белгородцам, находящимся в группах риска. Это белгородцы, имеющие хронические заболевания, люди в возрасте старше 60 лет, дети, соц- и медработники, рассказал министр здравоохранения Белгородской области.
С приходом осени наступило резкое похолодание, что привело к усилению сезонных заболеваний. Редакция Бел.Ру выяснила, какие болезни угрожают осенью белгородцам, и составила топ самых частых заболеваний в это время года.