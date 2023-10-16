В Белгородскую область пришла новая партия вакцины от гриппа

Также сообщается о новом поступлении вакцины в прошедший четверг. Больницы получили выделенные им партии в пятницу и субботу. В общей сумме поступило 290,5 тысяч доз. В первую очередь они будут выделяться белгородцам, находящимся в группах риска. Это белгородцы, имеющие хронические заболевания, люди в возрасте старше 60 лет, дети, соц- и медработники, рассказал министр здравоохранения Белгородской области.