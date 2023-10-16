В Белгороде три месяца не могут восстановить стекло на новой остановке на Щорса

В июне 2022 года несколько подростков разбили стёкла на остановке по улице Щорса. В январе 2023 года 15-летнего и 16-летнего вандалов ограничили в свободе сроком на восемь и шесть месяцев. Общий ущерб, нанесённый остановочному комплексу, оценили в 136,5 тыс. рублей.