В Белгороде три месяца не могут восстановить стекло на новой остановке на Щорса

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Белгородец задал вопрос, когда на остановке «Контакт» на улице Щорса появится стекло. По его словам, в остановочном комплексе уже около трёх месяцев не хватает одного из стёкол.
«Если по привычке попытаться облокотиться, можно на дорогу упасть. Со мной так чуть два раза не случилось», — сообщил мужчина.
На обращение отреагировали в департаменте городского хозяйства.
Проведена ревизия остановочных павильонов, определены объёмы работ. Подрядчиком предоставлено коммерческое предложение. Направлено письмо на выделение финансирования.
департамент городского хозяйства администрации Белгорода
На проблему ещё одной остановки обратил внимание Telegram-канал «Блэтгород»: неизвестные разбили на Гринёвке на остановочном павильоне стекло.
Напомним, что ранее стекло на остановке возле универмага «Маяк» также оказалось разбито. Павильон обещали отремонтировать в летний период.
В июне 2022 года несколько подростков разбили стёкла на остановке по улице Щорса. В январе 2023 года 15-летнего и 16-летнего вандалов ограничили в свободе сроком на восемь и шесть месяцев. Общий ущерб, нанесённый остановочному комплексу, оценили в 136,5 тыс. рублей.