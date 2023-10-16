В Белгороде рассказали, сколько детей и взрослых болеет коронавирусом в регионе

Прирост заболевших COVID-19 за неделю составил 14% (это 117 белгородцев). Отмечается количество приросших детей. Так, за 40-ю неделю наблюдения зафиксирован один случай, за прошедшую 41-ю неделю — 11. Сегодня на стационарном лечении находятся 78 человек, как и на предыдущей неделе, отметил Андрей Иконников. Что касается госпитализированных граждан, то за семь дней их стало больше на 20 человек. Из них шестеро — дети. Амбулаторную помощь получили 97 человек. Однако, прирост имеется и по выздоровевшим — 103 человека с прошлого понедельника.