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Коронавирус в Белгороде

В Белгороде рассказали, сколько детей и взрослых болеет коронавирусом в регионе

16 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Коронавирус в Белгороде
В ходе еженедельного совещания правительства Белгородской области Андрей Иконников поделился информацией о текущей эпидемиологической ситуации в регионе. За последнюю неделю отмечается рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией детьми.
Сюжет
Дети

Прирост заболевших COVID-19 за неделю составил 14% (это 117 белгородцев). Отмечается количество приросших детей. Так, за 40-ю неделю наблюдения зафиксирован один случай, за прошедшую 41-ю неделю — 11. Сегодня на стационарном лечении находятся 78 человек, как и на предыдущей неделе, отметил Андрей Иконников. Что касается госпитализированных граждан, то за семь дней их стало больше на 20 человек. Из них шестеро — дети. Амбулаторную помощь получили 97 человек. Однако, прирост имеется и по выздоровевшим — 103 человека с прошлого понедельника.

На прошлой неделе стало известно, что Свердловский районный суд 28 сентября постановил выплатить компенсацию дочери умершего от ковида белгородца. В 2021 году пожилой мужчина с хроническим заболеванием заразился коронавирусом. Врачи областной больницы следили за его состоянием, но позже приняли решение отпустить его на лечение в амбулаторных условиях. После возвращения домой мужчине стало хуже, и он вызвал скорую помощь. Однако бригада прибыла только через пять часов, объяснив задержку высокой загруженностью. В результате мужчина скончался в больнице Белгорода.

Весной 2023 года количество людей, заболевших в течение недели в Белгородской области, достигало 700 человек. Однако, несмотря на сезонность, наблюдается статичность текущей осенью, как это было летом и в начале зимы, несмотря даже на выявление нового штамма. В то же время власти по-прежнему призывают местных жителей делать прививки от COVID-19. По данным оперштаба Белгородской области, на начало октября текущего года в этом регионе зарегистрировано 9566 случаев заболевания. К сожалению, число умерших составляет около 40 человек.

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#Общество#Белгородская область#Больница#Дети#Заболеваемость#Прививки#Коронавирус#Новости Белгорода#Эпидемиологическая ситуация#Белгород#Татьяна Лукащева
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