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Газ

Суд встал на сторону белгородца по спорному вопросу о газовом оборудовании

16 октября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Газ
Кассационный суд признал законным штраф, наложенный на газовую компанию. Организацию привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения заявки гражданина на догазификацию. Компания пыталась оспорить решение в суде, но безуспешно, сообщили в региональном УФАС.
Сюжет
УФАС

АО «Газпром газораспределение Белгород» наказали за нарушение порядка рассмотрения заявки гражданина на догазификацию. Компания попыталась оспорить решение антимонопольщиков в суде, но безуспешно.

Как сообщается, УФАС выявило нарушение правил подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения со стороны организации. Ситуацией ведомство заинтересовалось после обращения от гражданина.

Ранее последний обратился к исполнителю за подключением своего дома по региональной программе догазификации. Однако к заявке житель региона не приложил необходимые документы. Компания в итоге изменила ход рассмотрения заявки. Таким образом, гражданин договор получил, однако сроки подключения газа в документе указаны не были.

Белгородец обратился в антимонопольную службу. ФАС признала «Газпром газораспределение Белгород» виновным и привлекла к административной ответственности.

Компания обратилась в суд. Суды трёх инстанций организации отказали и подтвердили законность постановления антимонопольщиков.

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#Белгородская область#Газ#УФАС#Суд#Газпром газораспределение Белгород#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых
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