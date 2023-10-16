Суд встал на сторону белгородца по спорному вопросу о газовом оборудовании

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
АО «Газпром газораспределение Белгород» наказали за нарушение порядка рассмотрения заявки гражданина на догазификацию. Компания попыталась оспорить решение антимонопольщиков в суде, но безуспешно.
Как сообщается, УФАС выявило нарушение правил подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения со стороны организации. Ситуацией ведомство заинтересовалось после обращения от гражданина.
Ранее последний обратился к исполнителю за подключением своего дома по региональной программе догазификации. Однако к заявке житель региона не приложил необходимые документы. Компания в итоге изменила ход рассмотрения заявки. Таким образом, гражданин договор получил, однако сроки подключения газа в документе указаны не были.
Белгородец обратился в антимонопольную службу. ФАС признала «Газпром газораспределение Белгород» виновным и привлекла к административной ответственности.
Компания обратилась в суд. Суды трёх инстанций организации отказали и подтвердили законность постановления антимонопольщиков.