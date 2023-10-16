Суд встал на сторону белгородца по спорному вопросу о газовом оборудовании

Ранее последний обратился к исполнителю за подключением своего дома по региональной программе догазификации. Однако к заявке житель региона не приложил необходимые документы. Компания в итоге изменила ход рассмотрения заявки. Таким образом, гражданин договор получил, однако сроки подключения газа в документе указаны не были.