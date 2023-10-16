Переносить сроки не будем: Гладков высказался об открытии техникума после ремонта

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, есть несколько объектов образования, которые вызывают опасения и могут быть не сданы в срок после ремонта или начала строительства. К примеру, Алексеевская школа-интернат. Готовность объекта — 7%.
По этому объекту сроки работ переносились в связи с появлением трещин. Требуется принять решение о строительстве нового объекта либо дальнейшей реконструкции.
Андрей Милёхин
Также чиновник добавил, что через две недели необходимо сдавать пищеблок и мастерские в Чернянском агромеханическом техникуме. Есть переживания по поводу пристройки спортивного комплекса и столовой в Корочанском сельскохозяйственном техникуме.
Работы не ведутся с сентября. Понятно, что срок сдачи в декабре 2024 года, но вместе с тем просим коллег принять меры, чтобы работы продолжались.
Андрей Милёхин
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что по Корочанскому техникуму минстрой заменил подрядчика. Ситуация там должна измениться. Что касается объекта в Чернянском районе, ситуацию прокомментировала региональный министр строительства Оксана Козлитина.
Под оборудование помещение будет готово к концу текущей недели. Контур будем постепенно закрывать.
Оксана Козлитина
Козлитина отметила, что до 1 ноября объект не сдадут. Работы выполнят до 1 декабря. Губернатор поручил с 1 по 5 декабря назначить торжественное открытие Чернянского техникума.
Приглашаем родителей, детей. Изменять сроки мы не сможем и не будем. Строители срывают на месяц. Могут быть проблемы, но переносить сроки не будем.
Вячеслав Гладков