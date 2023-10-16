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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Переносить сроки не будем: Гладков высказался об открытии техникума после ремонта

Переносить сроки не будем: Гладков высказался об открытии техникума после ремонта

16 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI
В ходе оперсовещания чиновники обсудили ход выполнения капремонта объектов образования, планируемые к вводу в 2023 году, а также ход строительства школ, вводимых в 2024 году. По ряду объектов возникли вопросы.

Как сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, есть несколько объектов образования, которые вызывают опасения и могут быть не сданы в срок после ремонта или начала строительства. К примеру, Алексеевская школа-интернат. Готовность объекта — 7%.

По этому объекту сроки работ переносились в связи с появлением трещин. Требуется принять решение о строительстве нового объекта либо дальнейшей реконструкции.
Андрей Милёхин

Также чиновник добавил, что через две недели необходимо сдавать пищеблок и мастерские в Чернянском агромеханическом техникуме. Есть переживания по поводу пристройки спортивного комплекса и столовой в Корочанском сельскохозяйственном техникуме.

Работы не ведутся с сентября. Понятно, что срок сдачи в декабре 2024 года, но вместе с тем просим коллег принять меры, чтобы работы продолжались.
Андрей Милёхин

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что по Корочанскому техникуму минстрой заменил подрядчика. Ситуация там должна измениться. Что касается объекта в Чернянском районе, ситуацию прокомментировала региональный министр строительства Оксана Козлитина.

Под оборудование помещение будет готово к концу текущей недели. Контур будем постепенно закрывать.
Оксана Козлитина

Козлитина отметила, что до 1 ноября объект не сдадут. Работы выполнят до 1 декабря. Губернатор поручил с 1 по 5 декабря назначить торжественное открытие Чернянского техникума.

Приглашаем родителей, детей. Изменять сроки мы не сможем и не будем. Строители срывают на месяц. Могут быть проблемы, но переносить сроки не будем.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Реконструкция#Белгород#Кристина Семенчук#Министр образования#Мастерские#Чернянский агромеханический техникум#Министр строительства#Объекты образования
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