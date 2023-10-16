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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Мокрые сиденья в автобусе из-за протекающей крыши

Пассажиры автобуса в Белгороде промокли из-за протекающей крыши

16 октября 2023, 13:03
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Мокрые сиденья в автобусе из-за протекающей крыши
Сиденья автобуса № 33 оказались в дождевой воде. Поручни тоже мокрые, поэтому держаться за них становиться тяжело. О ситуации в белгородском общественном транспорте очевидцы рассказали Telegram-каналу «Блэтгород».
Сюжет
Дождь

Сегодня, 16 октября, в Белгороде заметно ухудшилась погода. В городе идёт дождь, и спастись от него не получается даже в общественном транспорте.

Так, в автобусе № 33 из-за протекающей крыши вода попадает прямо на сиденья. Тем пассажирам, кто всё же решил сесть, дождь капает на голову. Из-за предпочитающих стоять в салоне образовалась «толкучка», пишут очевидцы.

Держаться в общественном транспорте тоже довольно проблематично: с поручней капает дождевая вода.

Тем временем белгородцы продолжают жаловаться на общественный транспорт: пассажиры автобуса №220 сообщают о несоблюдении расписания, а водитель в Старом Осколе выгнал из маршрутки 10-летнюю девочку.

Мокрые сиденья в автобусе из-за протекающей крышиМокрые сиденья в автобусе из-за протекающей крыши
Мокрые поручни в автобусе из-за протекающей крышиМокрые поручни в автобусе из-за протекающей крыши
Мокрые сиденья в автобусе из-за протекающей крышиМокрые сиденья в автобусе из-за протекающей крыши
Мокрые сиденья в автобусе из-за протекающей крыши
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
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#Белгородская область#Автобус#Дождь#Новости Белгорода#Белгород#Текущая крыша#Александра Склярова
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