Пассажиры автобуса в Белгороде промокли из-за протекающей крыши

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Сегодня, 16 октября, в Белгороде заметно ухудшилась погода. В городе идёт дождь, и спастись от него не получается даже в общественном транспорте.
Так, в автобусе № 33 из-за протекающей крыши вода попадает прямо на сиденья. Тем пассажирам, кто всё же решил сесть, дождь капает на голову. Из-за предпочитающих стоять в салоне образовалась «толкучка», пишут очевидцы.
Держаться в общественном транспорте тоже довольно проблематично: с поручней капает дождевая вода.
Тем временем белгородцы продолжают жаловаться на общественный транспорт: пассажиры автобуса №220 сообщают о несоблюдении расписания, а водитель в Старом Осколе выгнал из маршрутки 10-летнюю девочку.