Пандемийный год стал рекордным по строительству школ в Белгородской области

В 2019 году в Белгородской области построили и открыли две школы. Это общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале 3 массива № 54 п. Разумное и начальная школа на 200 мест, сблокированная с детским садом на 200 воспитанников в микрорайоне Новая Жизнь Белгорода.