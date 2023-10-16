Пандемийный год стал рекордным по строительству школ в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В 2019 году в Белгородской области построили и открыли две школы. Это общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале 3 массива № 54 п. Разумное и начальная школа на 200 мест, сблокированная с детским садом на 200 воспитанников в микрорайоне Новая Жизнь Белгорода.
В 2020 году в эксплуатацию ввели пристройку блока начальных классов к Майской гимназии и начальную школу на 100 мест в мкр Таврово-10.
Больше всего школ построили в 2021 году. Это:
В 2022 году в области открыли следующие общеобразовательные учреждения:
В текущем году в эксплуатацию ввели начальную школу на 100 мест в мкр Северный Старого Оскола и начальную школу на 100 мест в мкр Пушкарские дачи (Старый Оскол).
В правительстве отметили, что вышеуказанные школы рассчитаны на 7205 ученических мест. Общая стоимость строительства составила 8 млрд рублей, из них 3,5 млрд рублей — федеральный бюджет, 2,9 млрд руб — областной бюджет и 1,5 млрд рублей — средства концессионера.
В 2024 году в эксплуатацию планируют ввести пять общеобразовательных организаций:
Общая стоимость строительства составляет 8,4 млрд рублей.