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Пандемийный год стал рекордным по строительству школ в Белгородской области

Пандемийный год стал рекордным по строительству школ в Белгородской области

16 октября 2023, 08:38
Фото: 1MI
За последние пять лет на территории Белгородской области построили и ввели в эксплуатацию 17 общеобразовательных организаций. Подробнее Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.

В 2019 году в Белгородской области построили и открыли две школы. Это общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале 3 массива № 54 п. Разумное и начальная школа на 200 мест, сблокированная с детским садом на 200 воспитанников в микрорайоне Новая Жизнь Белгорода.

В 2020 году в эксплуатацию ввели пристройку блока начальных классов к Майской гимназии и начальную школу на 100 мест в мкр Таврово-10.

Больше всего школ построили в 2021 году. Это:

  • школа в с. Крутой Лог;
  • начальная школа с детским садом в с. Дальняя Игуменка Корочанского района;
  • школа на 1 100 мест в мкр Степной, Старый Оскол;
  • пристройка блока начальных классов к МОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»
  • начальная школа на 100 мест в мкр Майский-8;
  • начальная школа на 100 мест в мкр Стрелецкое-59.

В 2022 году в области открыли следующие общеобразовательные учреждения:

  • начальная школа на 100 мест в мкр Разумное-71;
  • средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в мкр Таврово-4;
  • школа на 1000 мест в мкр Новосадовый-41 Белгородского района;
  • начальная школа на 100 мест в мкр Парус, с. Репное;
  • начальная школа на 100 мест в мкр Восточный-1, Белгород.

В текущем году в эксплуатацию ввели начальную школу на 100 мест в мкр Северный Старого Оскола и начальную школу на 100 мест в мкр Пушкарские дачи (Старый Оскол).

В правительстве отметили, что вышеуказанные школы рассчитаны на 7205 ученических мест. Общая стоимость строительства составила 8 млрд рублей, из них 3,5 млрд рублей — федеральный бюджет, 2,9 млрд руб — областной бюджет и 1,5 млрд рублей — средства концессионера.

В 2024 году в эксплуатацию планируют ввести пять общеобразовательных организаций:

  • средняя общеобразовательная школа № 4 в Строителе;
  • школа на 750 мест в мкр Стрелецкое-23 Белгородского района;
  • средняя общеобразовательная школа на 600 мест в мкр ИЖС Юго-Западный-1 Белгорода;
  • школа на 1000 мест в мкр Наследие Дубовского сельского поселения;
  • общеобразовательная школа на 1500 мест в мкр Центральный в Северном (Белгородский район).

Общая стоимость строительства составляет 8,4 млрд рублей.

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