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Белгородэнерго

Осеннюю экоакцию провели белгородские энергетики в корочанском парке «Молодёжный»

16 октября 2023, 11:00
Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»
Белгородэнерго
Более 100 работников филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» с семьями приняли участие в осенней экологической акции в корочанском парке «Молодёжный».

Энергетики расширили зелёную зону парка, высадив на аллеях более 30 крупномеров ольхи. Трансформаторную подстанцию, обеспечивающую парк надёжным электроснабжением, решили украсить тематическим граффити, чтобы напомнить жителям о пользе активного образа жизни и вписать в городской ландшафт.

«Белгородэнерго»«Белгородэнерго»
«Белгородэнерго»
Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»

Здесь же спортсмены-энергетики из Белгорода, Белгородского, Корочанского и Губкинского районов протестировали площадку для игры в волейбол, а для детей была подготовлена развлекательная программа с аниматорами.

«Экологический субботник — лучший способ сплотить коллектив, поднять корпоративный дух, напомнить о важности дела, которое нас объединяет. Неслучайно местом проведения акции мы выбрали парк „Молодёжный“: в этом году филиал приложил немало усилий для его электроснабжения и благоустройства. Надеемся, что все деревья примутся и сделают парк ещё комфортнее для прогулок на свежем воздухе», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

«Белгородэнерго»«Белгородэнерго»
«Белгородэнерго»«Белгородэнерго»
«Белгородэнерго»«Белгородэнерго»
«Белгородэнерго»«Белгородэнерго»
«Белгородэнерго»«Белгородэнерго»
«Белгородэнерго»«Белгородэнерго»
«Белгородэнерго»«Белгородэнерго»
«Белгородэнерго»
Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»
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#Общество#Спорт#Белгородэнерго#Благоустройство#Дети#Экология#Корочанский район#Новости Белгорода#Белгородские энергетики#Белгород#Татьяна Лукащева#Экоакция#Корпоративный дух
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