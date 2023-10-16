Осеннюю экоакцию провели белгородские энергетики в корочанском парке «Молодёжный»

«Экологический субботник — лучший способ сплотить коллектив, поднять корпоративный дух, напомнить о важности дела, которое нас объединяет. Неслучайно местом проведения акции мы выбрали парк „Молодёжный“: в этом году филиал приложил немало усилий для его электроснабжения и благоустройства. Надеемся, что все деревья примутся и сделают парк ещё комфортнее для прогулок на свежем воздухе», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.