Осеннюю экоакцию провели белгородские энергетики в корочанском парке «Молодёжный»

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Энергетики расширили зелёную зону парка, высадив на аллеях более 30 крупномеров ольхи. Трансформаторную подстанцию, обеспечивающую парк надёжным электроснабжением, решили украсить тематическим граффити, чтобы напомнить жителям о пользе активного образа жизни и вписать в городской ландшафт.
Здесь же спортсмены-энергетики из Белгорода, Белгородского, Корочанского и Губкинского районов протестировали площадку для игры в волейбол, а для детей была подготовлена развлекательная программа с аниматорами.
«Экологический субботник — лучший способ сплотить коллектив, поднять корпоративный дух, напомнить о важности дела, которое нас объединяет. Неслучайно местом проведения акции мы выбрали парк „Молодёжный“: в этом году филиал приложил немало усилий для его электроснабжения и благоустройства. Надеемся, что все деревья примутся и сделают парк ещё комфортнее для прогулок на свежем воздухе», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.