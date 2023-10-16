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Система оповещения

«Орало» и акустика: как улучшали систему оповещения в Белгородской области

16 октября 2023, 08:19
Фото: Bel.ru
Система оповещения

На систему оповещения в Белгородской области в 2023 году выделили 84,5 млн

По докладу Дмитрия Прокопова, сейчас в регионе запущены и работают в штатном режиме 565 устройств оповещения: электросирены ручные и с автозапуском, речевое оповещение. А охват населения — в среднем 82%.

В 2023 году на систему оповещения населения потратили 68,3 млн рублей. Деньги пошли на 62 комплекта электромеханических сирен, 26 комплектов акустических устройств оповещения по каналам телерадиовещания «Орало» и 85 комплектов мощных акустических устройств. Также по распоряжению губернатора из резервного фонда дополнительно выделили 16,2 млн на усиление систем оповещения в Валуйском и Шебекинском горокругах.

Как итог — в ходе проверки оповещение, конечно же, слышали не все. Как доложил советник губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами, общий охват населения техническими средствами оповещения составил чуть больше 82%. Ниже этого значения находятся 17 из 22 муниципалитетов. А больший охват населения только в трёх — город Белгород, Шебекинский и Губкинский округа.

До конца года планируют закупить 24 устройства оповещения населения для Ракитянского и Белгородского районов, а также Яковлевского горокруга.

Напомним, 4 октября по всей области проходила проверка сирен и других устройств оповещения. Много наших читателей жаловались на то, что не слышали ни сирен, ни голосового оповещения.

«Внима-а-ание, внима-а-ание»: Как прошла проверка системы оповещения в Белгороде
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Оповещение#Система оповещения#Екатерина Никулина#Приграничье#Электросирены#Речевое оповещение#Охват населения#Проверка сирен
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