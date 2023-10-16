«Орало» и акустика: как улучшали систему оповещения в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В 2023 году на систему оповещения населения потратили 68,3 млн рублей. Деньги пошли на 62 комплекта электромеханических сирен, 26 комплектов акустических устройств оповещения по каналам телерадиовещания «Орало» и 85 комплектов мощных акустических устройств. Также по распоряжению губернатора из резервного фонда дополнительно выделили 16,2 млн на усиление систем оповещения в Валуйском и Шебекинском горокругах.
Как итог — в ходе проверки оповещение, конечно же, слышали не все. Как доложил советник губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами, общий охват населения техническими средствами оповещения составил чуть больше 82%. Ниже этого значения находятся 17 из 22 муниципалитетов. А больший охват населения только в трёх — город Белгород, Шебекинский и Губкинский округа.
До конца года планируют закупить 24 устройства оповещения населения для Ракитянского и Белгородского районов, а также Яковлевского горокруга.
Напомним, 4 октября по всей области проходила проверка сирен и других устройств оповещения. Много наших читателей жаловались на то, что не слышали ни сирен, ни голосового оповещения.