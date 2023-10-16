«Орало» и акустика: как улучшали систему оповещения в Белгородской области

Как итог — в ходе проверки оповещение, конечно же, слышали не все. Как доложил советник губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами, общий охват населения техническими средствами оповещения составил чуть больше 82%. Ниже этого значения находятся 17 из 22 муниципалитетов. А больший охват населения только в трёх — город Белгород, Шебекинский и Губкинский округа.