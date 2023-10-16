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Posted 16 октября, 09:07

Published 16 октября, 09:07

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» увеличен до 1,19 трлн рублей

16 октября 2023, 09:07
16 октября 2023 года прошло очное заседание Совета директоров ОАО «РЖД», которое возглавил Андрей Белоусов, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

На заседании были рассмотрены результаты реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» за 9 месяцев 2023 года. Кроме того, была утверждена корректировка финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2023 год. Вместе с тем был обсужден ход работ по улучшению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД», а также была утверждена актуализированная Сводная программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на период с 2019 по 2025 годы.

Кроме этого, Совет директоров одобрил дополнения в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД» и принял решения о передаче нескольких непрофильных активов публично-правовым образованиям.

Исходя из решения Совета директоров, объем инвестиционной программы на 2023 год был увеличен с 1,1 до 1,19 трлн рублей.

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