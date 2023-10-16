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"Белогорье"

Новый чемпионат ВК «Белогорье» начал с победы

16 октября 2023, 08:55
Фото: группа ВК «Белогорье» в соцсети
"Белогорье"
Белгородские «львы» обыграли сургутскую команду «Газпром-Югра» со счётом 3:0. Очки «Белогорью» принесли Станислав Маслиёв, Павел Тетюхин и Иван Подребинкин, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Новый чемпионат ВК «Белогорье» начал с победы над сургутской командой «Газпром-Югра» со счётом 3:0. Станислав Маслиёв помог «Белогорью» получить 16 очков, Павел Тетюхин — 13, Иван Подребинкин — 12.

Капитан команды Павел Тетюхин рассказал, что «Белогорье» сыграло хорошо, выполнило всё по установке. По его словам, были моменты, где волейболисты «буксовали», однако он считает, что это связано с нервозностью из-за первой игры. Однако «львы» друг другу помогали.

Сургут пытался оказывать давление, но мы включались в игру, делали отрывы. Летела подача, хорошо принимали, да и в целом неплохо сыграли.
Павел Тетюхин, капитан ВК «Белогорье»

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков отметил, что «львы» сыграли достаточно ровно. Тем не менее ещё есть над чем поработать.

Какие-то главные моменты в этой игре выделить тяжело. Сыграли достаточно ровно. Какие-то моменты ещё не получаются на сто процентов, есть над чем работать, всё ещё впереди. А так — довольны результатом.
Александр Волков

Ранее директор волейбольного клуба Сергей Тетюхин объяснил, почему «Белогорью» пришлось пока переехать в Тулу. Это он назвал вынужденной мерой. На время чемпионата волейболисты будут базироваться именно там.

Тетюхин объяснил, почему «Белогорью» пришлось переезжать в Тулу
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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Тула#Волейбол#Сергей Тетюхин#Павел Тетюхин#Белгород#Наталья Корявых
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