Новый чемпионат ВК «Белогорье» начал с победы

Капитан команды Павел Тетюхин рассказал, что «Белогорье» сыграло хорошо, выполнило всё по установке. По его словам, были моменты, где волейболисты «буксовали», однако он считает, что это связано с нервозностью из-за первой игры. Однако «львы» друг другу помогали.