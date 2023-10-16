Невестку белгородской чиновницы отметили за «безупречный труд» спустя год работы

В администрации округа объяснили, как же так вышло. Общий трудовой стаж Яны Ваниной составляет 16 лет. И её работа в «Радуге» — первый опыт в сфере образования. Также отмечается, что по приказу управления образования грамотой могут награждать работников, которые работают в дошкольном учреждении не менее года.