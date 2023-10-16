Невестку белгородской чиновницы отметили за «безупречный труд» спустя год работы

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В приграничном Грайворонском горокруге старшего воспитателя Яну Ванину наградили за «безупречный, добросовестный труд и высокий профессионализм». При этом она является невесткой местной чиновницы, а в детсаду работает чуть больше года.
Ванина работает в детском саду «Радуга» в Замостье. Туда она устроилась в июне 2022 года. Однако, как стало известно редакции, подобные грамоты ранее вручали специалистам, которые работали в учреждениях образования не менее трёх лет.
В администрации округа объяснили, как же так вышло. Общий трудовой стаж Яны Ваниной составляет 16 лет. И её работа в «Радуге» — первый опыт в сфере образования. Также отмечается, что по приказу управления образования грамотой могут награждать работников, которые работают в дошкольном учреждении не менее года.
Сам детский сад находится на прифронтовой территории. И Ванину решили поощрить грамотой за «добросовестный труд, вклад в развитие системы образования, в связи с празднованием Дня Учителя и 40-летием со дня рождения». На счету воспитателя, как оказалось, есть заслуги в организации эвакуации.
Ванина проявила себя отличным организатором и в кратчайшие сроки организовала эвакуацию детей из учреждения при заходе ДРГ на территорию муниципалитета и массированном артобстреле 22 мая 2023 года
администрация Грайворонского горокруга
Детский сад пострадал из-за артобстрела, но коллектив продолжает работу до сих пор. Ещё чиновники сообщили, что под руководством Ваниной коллектив детсада стал победителем регионального этапа фестиваля «Мозаика детства» в номинации «Лего-фест», три воспитанника стали призёрами фестиваля «Мозаика детства», победили в районном конкурсе «Вифлеемская звезда».