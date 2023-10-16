Многоквартирный дом пострадал после работы ПВО под Белгородом

Линия электропередачи оказалась повреждена в результате обстрела Краснояружского района: в Графовке и Демидовке установили девять прилётов. По Вязовому и Илёк-Пеньковке ВСУ выпустили по шесть артиллерийских снарядов, по окраинам посёлка Прилесье и села Староселье — два и три снаряда соответственно. Жертв среди мирных жителей нет, работа ЛЭП частично восстановлена. Восстановление продолжат после согласования с Минобороны.