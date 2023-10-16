Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз

Многоквартирный дом пострадал после работы ПВО под Белгородом

16 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз

За минувшие сутки территория Белгородской области 113 раз оказалась под ударами ВСУ. Прилёты зафиксировали в шести муниципальных образованиях региона. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В посёлке Разумное Белгородского района сработала система ПВО: обломки повредили остекление балкона в одном из многоквартирных домов.

По одному беспилотнику сбили в селе Журавлёвка и посёлке Комсомольский, а в Наумовке дрон сбросил два взрывных устройства. По Нехотеевке ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда и два осколочных боеприпаса с БПЛА. В этих четырёх населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.

Линия электропередачи оказалась повреждена в результате обстрела Краснояружского района: в Графовке и Демидовке установили девять прилётов. По Вязовому и Илёк-Пеньковке ВСУ выпустили по шесть артиллерийских снарядов, по окраинам посёлка Прилесье и села Староселье — два и три снаряда соответственно. Жертв среди мирных жителей нет, работа ЛЭП частично восстановлена. Восстановление продолжат после согласования с Минобороны.

В хуторе Старый Волоконовского района ВСУ насчитали 35 гранатомётных выстрелов, в селе Сподарюшино Грайворонского округа — 12 миномётных снарядов. В двух населённых пунктах обошлось без последствий.

Над селом Середа с дрона сбросили четыре осколочных боеприпаса и выпустили по территории два миномётных снаряда. Атаке подверглись ещё три населённых пункта Шебекинского округа: по хутору Панков ударили семью миномётными снарядами, по Марьино — пятью, по Мурому — двумя снарядами и одним осколочным боеприпасом. Ещё три снаряда попали в МАПП «Шебекино». Последствий нет.

Сразу три села в Валуйском горокруге попали под огонь со стороны Украины. В Долгом с БПЛА сброшено два взрывных устройства, а с помощью РЭБ сбито два беспилотника. Логачёвку атаковал дрон-камикадзе, а в Вериговке зарегистрировали два прилёта. Пострадавших и повреждений нет.

Два разрушенных дома после обстрела ВСУ в Белгороде построят в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять домов в приграничье получили разрушения после атаки беспилотниковБелгородская область попала под массированную атаку беспилотниковБелгородскую область атаковали пять беспилотников
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
В мэрии назвали причину отсутствия тепла в квартирах белгородцев
Сегодня, 12:32
Идите в мэрию: проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ отказался показать результаты
Сегодня, 14:20
«То ли назначили, то ли самозахват»: белгородцы сообщили о странной ситуации на ферме
Сегодня, 10:53
Невестку белгородской чиновницы отметили за «безупречный труд» спустя год работы
Сегодня, 12:20
Белгородское «Приосколье» отреагировало на призыв ФАС снизить цены на курицу
Сегодня, 10:15
Получавшая миллионные контракты у мэрии Белгорода Ермолова избавилась от «Такси 711»
Сегодня, 13:31