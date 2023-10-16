Многоквартирный дом пострадал после работы ПВО под Белгородом

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В посёлке Разумное Белгородского района сработала система ПВО: обломки повредили остекление балкона в одном из многоквартирных домов.
По одному беспилотнику сбили в селе Журавлёвка и посёлке Комсомольский, а в Наумовке дрон сбросил два взрывных устройства. По Нехотеевке ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда и два осколочных боеприпаса с БПЛА. В этих четырёх населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.
Линия электропередачи оказалась повреждена в результате обстрела Краснояружского района: в Графовке и Демидовке установили девять прилётов. По Вязовому и Илёк-Пеньковке ВСУ выпустили по шесть артиллерийских снарядов, по окраинам посёлка Прилесье и села Староселье — два и три снаряда соответственно. Жертв среди мирных жителей нет, работа ЛЭП частично восстановлена. Восстановление продолжат после согласования с Минобороны.
В хуторе Старый Волоконовского района ВСУ насчитали 35 гранатомётных выстрелов, в селе Сподарюшино Грайворонского округа — 12 миномётных снарядов. В двух населённых пунктах обошлось без последствий.
Над селом Середа с дрона сбросили четыре осколочных боеприпаса и выпустили по территории два миномётных снаряда. Атаке подверглись ещё три населённых пункта Шебекинского округа: по хутору Панков ударили семью миномётными снарядами, по Марьино — пятью, по Мурому — двумя снарядами и одним осколочным боеприпасом. Ещё три снаряда попали в МАПП «Шебекино». Последствий нет.
Сразу три села в Валуйском горокруге попали под огонь со стороны Украины. В Долгом с БПЛА сброшено два взрывных устройства, а с помощью РЭБ сбито два беспилотника. Логачёвку атаковал дрон-камикадзе, а в Вериговке зарегистрировали два прилёта. Пострадавших и повреждений нет.