В Липецке «Квадра» обеспечила теплом все обслуживаемые дома и социальные объекты

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В рамках следующего этапа запуска отопительного сезона проводится наладка гидравлического режима. Этим занимаются как ресурсоснабжающие, так и управляющие организации. Энергетики с сотрудниками УК и ТСЖ проводят совместную настройку распределительных и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму: с обеспечением параметров теплоносителя у потребителей и равномерного прогрева стояков и радиаторов во всех квартирах. Об этом сообщает chr.aif.
«Наладка гидравлического режима является неотъемлемой частью такого сложного технологического процесса, как старт отопительного сезона. Например, при отсутствии должного перепада давления отопление может просто не доходить до верхних этажей», — объяснил главный инженер липецкого филиала Виталий Гордеев. Он отметил, что, являясь в целом типичной, данная ситуация требует особого подхода в каждом конкретном случае. Со своей стороны компания установила оперативное взаимодействие с управляющими организациями, нацеленное на решение всех проблем, возможных в период запуска систем отопления.
Гордеев также посоветовал жителям областного центра сообщать в единую диспетчерскую службу Липецкой области о любых проблемах с подачей тепла.
Стоит напомнить, что отопительный сезон — 2023/2024 открылся 9 октября согласно постановлению главы администрации Липецка Евгении Уваркиной. Этот документ обязал ресурсоснабжающие организации в течение пяти дней осуществить перевод всех своих энергообъектов на зимний режим работы. Выходные энергетикам предложили использовать для подключения оставшихся абонентов, которых по различным причинам не удалось подключить в течение основного срока.