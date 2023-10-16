В Липецке «Квадра» обеспечила теплом все обслуживаемые дома и социальные объекты

В рамках следующего этапа запуска отопительного сезона проводится наладка гидравлического режима. Этим занимаются как ресурсоснабжающие, так и управляющие организации. Энергетики с сотрудниками УК и ТСЖ проводят совместную настройку распределительных и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму: с обеспечением параметров теплоносителя у потребителей и равномерного прогрева стояков и радиаторов во всех квартирах. Об этом сообщает chr.aif.