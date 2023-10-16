Из-за обвинений Росгвардии производство водолазных костюмов АО «ПТС» приостановлено

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Гендиректор АО «ПТС» Сергей Хан и коммерческий директор Тигран Оганян проходят обвиняемыми по статье о завышении цен. Их компания несколько лет выпускала водолазные аппараты АВМ-450 и поставляла их Росгвардии. До предъявления обвинений в мошенничестве ведомство не предъявляло компании никаких претензий. Из-за того, что в ходе следственных мероприятий техническая и конструкторская документация была изъята, предприятие остановило производство, передает издание newizv.ru.
В обвинительном заключении сказано, что с 2018 по 2020 годы фирма «ПТС» заключила с Росгвардией 6 госконтрактов на сумму 405,04 миллиона рублей. При этом стоимость водолазных костюмов была завышена на 108,6 миллиона рублей. Подсудимые не согласны с обвинениями, которые предъявили компании. Защита утверждает, что обвинение не соответствует материалам дела. Также нет никаких доказательств того, что предприниматели что-то похитили.
В Росгвардии заявили, что обвиняемые указали завышенную стоимость и направили неправильное коммерческое предложение. Однако во время судебного разбирательства представитель ведомства не смог ответить ни на один вопрос защиты, как и не смог рассказать о других участниках конкурса, которых по правилам должно было быть не меньше пяти. Договор был заключен именно с «ПТС», поскольку это предприятие выпускало уникальное оборудование. На каких основаниях в ведомстве решили, что стоимость завышена, непонятно.
Почти спустя год после возбуждения дела провели первую экспертизу. Это было в мае прошлого года. Адвокаты отметили, что предъявленные следствием обвинения основывались на недостоверных, отсутствующих в компании и неподписанных бланков расходных деклараций.
В ноябре 2022 года по неоднократным ходатайствам защиты прокуратура ЮВАО Москвы провела еще одну экспертизу. Проверка показала, что прибыль «ПТС» составляла 15 — 18%, в то время как по закону она должна быть не более двадцати процентов.
Стоит добавить, что АО «ПТС» не единственная фирма, которая столкнулась с такой проблемой. Похожие случаи происходят все чаще. Государственные заказчики в случае несогласия с ценами подают заявление в правоохранительные органы, а там открывают уголовное дело по статье о мошенничестве.
Как отметил заместитель председателя Комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов, такие жесткие действия, как и преследования руководства предприятий, приводят банкротству. В результате компания не сможет исполнить государственный заказ. Что касается АО «ПТС», то ситуация усугубляется еще и тем, что предприятие выпускает уникальную продукцию.