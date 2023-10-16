Из-за обвинений Росгвардии производство водолазных костюмов АО «ПТС» приостановлено

В Росгвардии заявили, что обвиняемые указали завышенную стоимость и направили неправильное коммерческое предложение. Однако во время судебного разбирательства представитель ведомства не смог ответить ни на один вопрос защиты, как и не смог рассказать о других участниках конкурса, которых по правилам должно было быть не меньше пяти. Договор был заключен именно с «ПТС», поскольку это предприятие выпускало уникальное оборудование. На каких основаниях в ведомстве решили, что стоимость завышена, непонятно.