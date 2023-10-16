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Проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ направил за результатами исследований в мэрию

Идите в мэрию: проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ отказался показать результаты

16 октября 2023, 14:20
Фото: 1MI

Проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ направил за результатами исследований в мэрию

Редакция, не добыв комментария от Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по телефону, направила в организацию запрос. Целью было узнать, какие вещества и сколько содержатся в выбросах с цемзавода в Белгороде. Журналисты ответ получили, но вопросов стало ещё больше.

В ответ на запрос издания АО «Белгородский цемент» предоставило Бел.Ру данные о количестве пыли в выбросах с предприятия. Подсчёты проводил ЦЛАТИ, но показатели в документе приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела. Так, норма содержания оксида углерода для цемзавода составила 9,8 мг на метр кубический. У цемзавода ЦЛАТИ насчитал «меньше 30 мг».

По телефону общаться с журналистом на тему исследований в центре отказались. Редакция направила в организацию запрос с просьбой ответить на следующие вопросы:

  1. По какой причине в протоколах испытаний проб промышленных выбросов предприятия ЗАО «Белгородский цемент» от 11.08.2023 фактическая концентрация загрязняющих веществ указана не в виде конкретных чисел, а в форме нижнего порога измерений?
  2. Каковы конкретные данные зафиксированы в протоколах испытаний от 11.08.2023 касательно концентраций загрязняющих веществ в выбросах с ЗАО «Белгородский цемент»?

В центре Бел.Ру ответили следующим образом:

Результаты измерения концентрации диоксида углерода указаны в виде нижнего порога методики измерений в связи с тем, что концентрация диоксида углерода в исследованных пробах была ниже указанного порога, составляющего 3,0 мг/м3. Предельно-допустимая концентрация диоксида углерода в атмосферном воздухе составляет 5,0 мг/м3.

Также за более точными результатами исследований центр порекомендовал обратиться к заказчику — мэрии Белгорода, который просил провести исследование «на основе муниципального контракта».

Бел.Ру направило в мэрию запрос с целью получить соответствующие протоколы.

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