Идите в мэрию: проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ отказался показать результаты

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В ответ на запрос издания АО «Белгородский цемент» предоставило Бел.Ру данные о количестве пыли в выбросах с предприятия. Подсчёты проводил ЦЛАТИ, но показатели в документе приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела. Так, норма содержания оксида углерода для цемзавода составила 9,8 мг на метр кубический. У цемзавода ЦЛАТИ насчитал «меньше 30 мг».
По телефону общаться с журналистом на тему исследований в центре отказались. Редакция направила в организацию запрос с просьбой ответить на следующие вопросы:
В центре Бел.Ру ответили следующим образом:
Результаты измерения концентрации диоксида углерода указаны в виде нижнего порога методики измерений в связи с тем, что концентрация диоксида углерода в исследованных пробах была ниже указанного порога, составляющего 3,0 мг/м3. Предельно-допустимая концентрация диоксида углерода в атмосферном воздухе составляет 5,0 мг/м3.
Также за более точными результатами исследований центр порекомендовал обратиться к заказчику — мэрии Белгорода, который просил провести исследование «на основе муниципального контракта».
Бел.Ру направило в мэрию запрос с целью получить соответствующие протоколы.