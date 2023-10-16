Идите в мэрию: проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ отказался показать результаты

В ответ на запрос издания АО «Белгородский цемент» предоставило Бел.Ру данные о количестве пыли в выбросах с предприятия. Подсчёты проводил ЦЛАТИ, но показатели в документе приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела. Так, норма содержания оксида углерода для цемзавода составила 9,8 мг на метр кубический. У цемзавода ЦЛАТИ насчитал «меньше 30 мг».