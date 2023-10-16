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Published Сегодня, 06:42

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Руки на батарее

Гладков поручил в течение часа ответить жителям, у которых есть проблемы с отоплением

16 октября 2023, 06:42
Фото: 1MI
Руки на батарее
На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области глава региона обратил внимание на количество обращений от белгородцев по поводу начала отопительного сезона.

Больше всего по теме начала отопительного сезона в правительство обращались жители Белгорода — 1472 обращения. Сегодня утром губернатор попросил всех белгородцев дать обратную связь по проблемам с отоплением. А на оперативном совещании он поручил своим заместителям в течение часа дать жителям конкретный ответ по их обращениям.

«Сейчас достаточно тёплая погода, но как мы понимаем по прогнозу, всё это сегодня-завтра закончится. И мы должны решить проблемы с подачей тепла»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По итогам дня чиновники отчитаются Гладкову по качеству отработки поручения.

Напомним, в день запуска отопления в жилых домах Белгорода мэрия представила интерактивную карту, по которой можно отследить, в каких домах ещё нет отопления и на сколько процентов пустили тепло.

Куда обращаться белгородцам, если дома нет отопления?
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#Белгородская область#Тепло#Отопительный сезон#Отопление#Новости Белгорода#Обращения#Белгород#Вячеслав Гладков#Екатерина Никулина#Проблемы с отоплением
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