Гладков поручил в течение часа ответить жителям, у которых есть проблемы с отоплением

Больше всего по теме начала отопительного сезона в правительство обращались жители Белгорода — 1472 обращения. Сегодня утром губернатор попросил всех белгородцев дать обратную связь по проблемам с отоплением. А на оперативном совещании он поручил своим заместителям в течение часа дать жителям конкретный ответ по их обращениям.