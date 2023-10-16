Гладков поручил в течение часа ответить жителям, у которых есть проблемы с отоплением

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Больше всего по теме начала отопительного сезона в правительство обращались жители Белгорода — 1472 обращения. Сегодня утром губернатор попросил всех белгородцев дать обратную связь по проблемам с отоплением. А на оперативном совещании он поручил своим заместителям в течение часа дать жителям конкретный ответ по их обращениям.
«Сейчас достаточно тёплая погода, но как мы понимаем по прогнозу, всё это сегодня-завтра закончится. И мы должны решить проблемы с подачей тепла»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По итогам дня чиновники отчитаются Гладкову по качеству отработки поручения.
Напомним, в день запуска отопления в жилых домах Белгорода мэрия представила интерактивную карту, по которой можно отследить, в каких домах ещё нет отопления и на сколько процентов пустили тепло.