Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

ДТП

Двое подростков пострадали в ДТП в Белгородской области

16 октября 2023, 13:17
Фото: 1MI
ДТП
Аварии произошли в Белгородском районе и в Яковлевском горокруге. В ещё одном ДТП пострадала молодая автомобилистка. Девушка села за руль выпившей. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В двух ДТП в Белгородской области пострадали двое подростков. В ещё одной аварии пострадала выпившая автомобилистка.

В Белгородском районе в Разумном 15 октября 24-летняя девушка за рулём Hyundai при выезде из двора не уступила дорогу Ford, которым управлял 19-летний водитель. Машины столкнулись, а вторая иномарка въехала в дорожный знак. Пострадали оба водителя, а также 13-летняя пассажирка Ford.

Ещё одно ДТП произошло в селе Завидовка в Яковлевском горокруге. 56-летний водитель ВАЗа превысил скорость и сбил 16-летнюю девушку. Она получила травмы.

В Красногвардейском районе ранним утром в селе Ковалёвка 23-летняя девушка за рулём ВАЗа превысила скорость, съехала в кювет и врезалась в дерево. Автомобилистка была пьяна. Она пострадала. На неё составили протокол за нетрезвое вождение. Ей грозит 30 тыс. рублей штрафа с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Пьяный водитель КамАЗа попал в ДТП на белгородской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка-подросток в Белгороде пострадала в ДТП со скутеромДве девочки-подростка пострадали в ДТП в Старом ОсколеВ пьяных ДТП с начала года в Белгородской области погибли девять человек
#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Подростки#Красногвардейский район#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
В мэрии назвали причину отсутствия тепла в квартирах белгородцев
Сегодня, 12:32
Идите в мэрию: проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ отказался показать результаты
Сегодня, 14:20
«То ли назначили, то ли самозахват»: белгородцы сообщили о странной ситуации на ферме
Сегодня, 10:53
Невестку белгородской чиновницы отметили за «безупречный труд» спустя год работы
Сегодня, 12:20
Белгородское «Приосколье» отреагировало на призыв ФАС снизить цены на курицу
Сегодня, 10:15
Получавшая миллионные контракты у мэрии Белгорода Ермолова избавилась от «Такси 711»
Сегодня, 13:31