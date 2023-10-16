Двое подростков пострадали в ДТП в Белгородской области

В Красногвардейском районе ранним утром в селе Ковалёвка 23-летняя девушка за рулём ВАЗа превысила скорость, съехала в кювет и врезалась в дерево. Автомобилистка была пьяна. Она пострадала. На неё составили протокол за нетрезвое вождение. Ей грозит 30 тыс. рублей штрафа с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.