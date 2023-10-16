Двое подростков пострадали в ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В двух ДТП в Белгородской области пострадали двое подростков. В ещё одной аварии пострадала выпившая автомобилистка.
В Белгородском районе в Разумном 15 октября 24-летняя девушка за рулём Hyundai при выезде из двора не уступила дорогу Ford, которым управлял 19-летний водитель. Машины столкнулись, а вторая иномарка въехала в дорожный знак. Пострадали оба водителя, а также 13-летняя пассажирка Ford.
Ещё одно ДТП произошло в селе Завидовка в Яковлевском горокруге. 56-летний водитель ВАЗа превысил скорость и сбил 16-летнюю девушку. Она получила травмы.
В Красногвардейском районе ранним утром в селе Ковалёвка 23-летняя девушка за рулём ВАЗа превысила скорость, съехала в кювет и врезалась в дерево. Автомобилистка была пьяна. Она пострадала. На неё составили протокол за нетрезвое вождение. Ей грозит 30 тыс. рублей штрафа с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.