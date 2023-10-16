Диагностика родинок через приложение — современное предупреждение кожных проблем

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В новом выпуске «Х-разработка» мы раскроем принцип работы инновационного приложения и узнаем, какие заболевания может обнаружить искусственный интеллект.
Предупрежден — значит вооружен
Одной из самых опасных заболеваний кожи является меланома (рак кожи). И с каждым годом число людей, пострадавших от этого вида злокачественной опухоли, растет. Однако всегда важно помнить, что диагностика болезни на раннем этапе помогает существенно повысить эффективность ее лечения.
Цель проекта
Несмотря на то, что регулярное обследование и своевременное посещение врачей уменьшают риски развития различных заболеваний, многие люди, зная это, все равно до последнего откладывают визит к специалисту. Данная проблема и подтолкнула ученых из Нижнего Новгорода создать приложение «Про родинки», с помощью которого любой человек при самом маленьком подозрении может самостоятельно просканировать образования на коже и получить рекомендации нейросети, а при необходимости — заключение эксперта.
Об ученой
Ксения Ускова — ассистент кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, врач-дерматовенеролог Научно-практического Центра диагностики и лечения опухолей кожи Университетской клиники «ПИМУ».
Молодая ученая является квалифицированным врачом-экспертом и вносит большой вклад в развитие и реализацию проекта по диагностике новообразований кожи. Получая данные из приложения о подозрении на злокачественное образование, она его анализирует, а затем подтверждает или опровергает предполагаемый нейросетью диагноз.
О разработке: новая родинка — сигнал тревоги?
Приложение «Про родинки» доступно всем, у кого есть мобильный телефон. Оно включает в себя анкету, содержащую вопросы, которые определяют группу риска пользователя, и обследование родинки пациента через загруженную им фотографию с помощью сразу двух нейросетей. Первая нейросеть находит новообразование по добавленному снимку, а вторая — классифицирует это изображение по виду заболевания и в течение нескольких секунд выдает пациенту нужную рекомендацию.
Таким образом, данная разработка позволяет на ранних этапах провести самодиагностику и в случае необходимости своевременно заняться лечением, обратившись к врачу.
Эффективность разработки
«По результатам последних клинических исследований выявлено, что чувствительность используемой нейросети больше 90%, то есть из 100 злокачественных заболеваний она обнаруживает 92, это является хорошим показателем», — говорит эксперт Вениамин Дардык, IT-специалист, генеральный директор ООО «АИМЕД».
Эффективность работы нейросети обусловлена тем, что в ее основе лежат тысячи изображений с подтвержденными диагнозами заболевания кожи. Но область применения искусственного интеллекта по-прежнему требует задействования человеческого ресурса, поэтому приложение «Про родинки» находится под постоянным контролем врачей-экспертов, что повышает его результативность.
Практическая значимость в цифрах
По словам молодой ученой Ксении Усковой, в 2021 году разработанным приложением воспользовалось люди из более 80 регионов России, а на сегодняшний день это более 500 тыс. пользователей, что соответствует примерно 900 тыс. новообразований; около 22 тыс. пользователей получили рекомендацию о необходимости очной консультации специалистов.
Поддержка и перспективы
Настоящая программа была реализована благодаря поддержке главного врача Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергея Викторовича Гамаюнова.
«Мы заканчиваем фазу клинических исследований и получения регистрационного удостоверения, после чего данная разработка будет иметь статус медицинского изделия», — поясняет доктор медицинских наук, ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Николай Карякин.
«Берите и делайте!»
Ксения Ускова является прекрасным примером целеустремленного ученого и врача, для которого профессиональная деятельность — не просто работа, а настоящее призвание. К делу своей жизни девушка относится с ответственностью и высокой мотивацией быть полезной как родному и любимому Нижнему Новгороду, так и всей России.
Обращаясь к таким же молодым ученым, Ксения призывает всех, кто имеет гениальные идеи разработок «просто брать и делать, работать над своими проектами», ведь только через попытки, труд и неиссякаемое желание помочь людям обязательно получится добиться всех поставленных целей.