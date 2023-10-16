«День тишины»: власти назвали причину неработающего ТВ в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Жалоба на работу ТВ поступила от местных жителей. По их словам, все телеканалы этим утром перестали работать. «А у нас сегодня день тишины?» — спросили белгородцы.
Вопрос заметил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Он сообщил, что сегодня, 16 октября, с 02:00 до 11:00 трансляция телевизионных программ прекращена из-за проведения плановых профилактических работ.
В начале октября 2023 года белгородцы уже оставались без ТВ и радио. 6 октября на станции проводились технические работы.
Напомним, что это не первый раз, когда жителей возмущала работала телеканалов. В прошлом году у некоторых жителей телевизионные каналы не показывали на протяжении нескольких дней. Связано это было с проведением профилактических работ, которые обещали закончить до новогодних праздников. Но перебои наблюдались и в январе.