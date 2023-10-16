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ТВ

«День тишины»: власти назвали причину неработающего ТВ в Белгородской области

16 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
ТВ

Телеканалы в Белгородской области не будут показывать из-за плановых работ

Перебои в трансляции телевизионных программ связаны с проведением плановых профилактических работ. Белгородцам пообещали, что телеканалы возобновят показ после 11:00. Эту информацию предоставило ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Жалоба на работу ТВ поступила от местных жителей. По их словам, все телеканалы этим утром перестали работать. «А у нас сегодня день тишины?» — спросили белгородцы.

Вопрос заметил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Он сообщил, что сегодня, 16 октября, с 02:00 до 11:00 трансляция телевизионных программ прекращена из-за проведения плановых профилактических работ.

В начале октября 2023 года белгородцы уже оставались без ТВ и радио. 6 октября на станции проводились технические работы.

Напомним, что это не первый раз, когда жителей возмущала работала телеканалов. В прошлом году у некоторых жителей телевизионные каналы не показывали на протяжении нескольких дней. Связано это было с проведением профилактических работ, которые обещали закончить до новогодних праздников. Но перебои наблюдались и в январе.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Работы#Трансляция#Белгород#Тв#Перебои#Александра Склярова#Сергей Четвериков
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