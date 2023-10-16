«День тишины»: власти назвали причину неработающего ТВ в Белгородской области

Напомним, что это не первый раз, когда жителей возмущала работала телеканалов. В прошлом году у некоторых жителей телевизионные каналы не показывали на протяжении нескольких дней. Связано это было с проведением профилактических работ, которые обещали закончить до новогодних праздников. Но перебои наблюдались и в январе.