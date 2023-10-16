Белгородцы стали не против крематория после новостей о возможном новом кладбище?

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Белгородцы стали не против строительства крематория после появления информации о возможном открытии нового кладбища в Белгородском районе. На днях жители массово писали о том, что их «обложили кладбищами». Теперь некоторые из них выступают за строительство крематория.
Как написал один из комментаторов, вместо кладбища в Стрелецком лучше сделать крематорий. «Ну сколько можно кладбищ?» — добавил пользователь.
С этим предложением согласились некоторые белгородцы. Однако они не хотят, чтобы объект появился вблизи жилых домов.
«Постройте крематорий. Разумеется, подальше от жилых домов, но это будет лучше, чем городить очередное кладбище. Людей умирает, к сожалению, очень много, никаких территорий не хватит на захоронения», — отмечает ещё одна жительница региона.
За строительство высказались и другие люди. Они добавили, что во всех крупных городах есть как кладбища, так и крематории.
«Я согласна и думаю, что таких много — в Белгороде обязательно нужен крематорий. У людей должен быть выбор. Помимо экономии земель, и экология не страдает — сточные воды. Везде в крупных городах есть и кладбище, и крематорий», — написала белгородка.
Ещё жители уверены, что у каждого должен быть выбор. В связи с этим и крематорий необходим, считают комментаторы.
«Согласна на 100%. У людей должен быть выбор: лежать или сгореть. Почему, чтобы сгореть, нужно ехать за тридевять земель? Кто хочет лежать — пусть лежит, кто хочет сгореть — пусть горит. Это личное дело каждого», — пишет ещё одна жительница.
Однако в мэрии сообщили, что окончательного решения по поводу строительства кладбища до сих пор нет. Нужно дождаться результатов экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.
Вопрос возможного размещения кладбища на земельном участке в СПК «Новая Жизнь» в Стрелецком только рассматривается. Решения будут приниматься только после получения заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Участок, о котором идёт речь, расположен на расстоянии более 750 метров от границы жилых участков микрорайоне Юго-Западный 2.2.
мэрия Белгорода
Аналогичный ответ горадминистрация давала и тогда, когда белгородцев возмутили слухи о новом кладбище. Люди говорили, что санитарная зона их не устраивает и попросили провести по этому вопросу встречу с властями. Более того, жители просили разобраться с инфраструктурой, проблему с которой «обещают решить из года в год».
Тогда же жители упомянули о крематории. О его строительстве в Белгороде заговорили ещё в 2015 году. Возводить объект не стали. В апреле 2023 года эта тема всплыла вновь. В мэрии города заверили, что проект даже не рассматривается.