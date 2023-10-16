Белгородцы стали не против крематория после новостей о возможном новом кладбище?

Аналогичный ответ горадминистрация давала и тогда, когда белгородцев возмутили слухи о новом кладбище. Люди говорили, что санитарная зона их не устраивает и попросили провести по этому вопросу встречу с властями. Более того, жители просили разобраться с инфраструктурой, проблему с которой «обещают решить из года в год».