Белгородцы не хотели принимать два водоёма после некачественной очистки

Ольга Медведева рассказала, что к общественной приёмке с жителями после очистки был представлен 31 водный объект. Оценили качество работ не все: в село Ржавец Прохоровского района и в селе Ивановка Губкинского горокруга у местных возникли вопросы к качеству работ. В течение двух недель жалобы были устранены.