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Белгородцы не хотели принимать два водоёма после некачественной очистки

Белгородцы не хотели принимать два водоёма после некачественной очистки

16 октября 2023, 08:26
Фото: 1MI
Об этом во время оперсовещания с правительством Белгородской области рассказала замгубернатора Ольга Медведева. По её словам, после повторной очистки ситуация улучшилась.

Ольга Медведева рассказала, что к общественной приёмке с жителями после очистки был представлен 31 водный объект. Оценили качество работ не все: в село Ржавец Прохоровского района и в селе Ивановка Губкинского горокруга у местных возникли вопросы к качеству работ. В течение двух недель жалобы были устранены.

Они были связаны с иловыми отложениями, которые жители просили убрать более качественно.
Ольга Медведева

Остальные 29 объектов сдали сразу же без проблем.

Как сообщила замгубернатора по АПК Юлия Щедрина, всего на 2023 год было запланировано 57 мероприятий по очистке рек. По факту на данный момент работы завершили на 31 объекте, ещё 13 готовятся к приёмке. Все работы планируют завершить к 15 ноября.

В следующем году планируют очистить от ила 47 рек и прудов.

Эффективность мер видна невооружённым глазом. Там, где река почти переставала существовать, после очистки появлялось русло, появлялась набережная. Программу будем продолжать и в следующем году.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Прохоровский район#Правительство#Губкинский городской округ#Ольга медведева#Реки#Очистка#Белгород#Качество работ#Юлия Щедрина#Артем Черненко
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