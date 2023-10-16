Белгородских продавцов предостерегли из-за «Букета Сибири» и «Японского трюфеля»

Россельхознадзор выявил продажу посадочного материала плодовых культур и пакетированных семян, не внесённых в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, которые можно использовать. В их числе — некоторые семена огурцов, томатов, саженцы яблони: «Перцевидный полосатый», «Японский трюфель», «Букет Сибири», «Полосатый рейс», «Ёжики», «Башкирская красавица», «Фаворитка Клаппа», «Дюшес летний» и другие.