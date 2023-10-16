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Белгородский Россельхознадзор нашёл в интернете «незаконные» семена

Белгородских продавцов предостерегли из-за «Букета Сибири» и «Японского трюфеля»

16 октября 2023, 09:52
Фото: 1MI

Белгородский Россельхознадзор нашёл в интернете «незаконные» семена

Управление обнаружило в интернет-магазинах реализацию посадочного материала, который не внесён в реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Продавцы за эти нарушения получили предостережения, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Управление Россельхознадзора выявило в интернет-магазинах незарегистрированные в госреестре семена. Всего сотрудники ведомства проверили 33 площадки. В половине из них обнаружились нарушения.

Специалисты ведут контроль семян сельскохозяйственных растений. Проверили более 900 сортов и гибридов семян и посадочного материала, которые продают в интернет-магазинах.

Россельхознадзор выявил продажу посадочного материала плодовых культур и пакетированных семян, не внесённых в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, которые можно использовать. В их числе — некоторые семена огурцов, томатов, саженцы яблони: «Перцевидный полосатый», «Японский трюфель», «Букет Сибири», «Полосатый рейс», «Ёжики», «Башкирская красавица», «Фаворитка Клаппа», «Дюшес летний» и другие.

Продавцы получили предостережения от Россельхознадзора.

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#Белгородская область#Продажа#Семена#Белгород#Наталья Корявых#Управление россельхознадзора#Предостережение
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