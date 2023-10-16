Белгородских продавцов предостерегли из-за «Букета Сибири» и «Японского трюфеля»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Управление Россельхознадзора выявило в интернет-магазинах незарегистрированные в госреестре семена. Всего сотрудники ведомства проверили 33 площадки. В половине из них обнаружились нарушения.
Специалисты ведут контроль семян сельскохозяйственных растений. Проверили более 900 сортов и гибридов семян и посадочного материала, которые продают в интернет-магазинах.
Россельхознадзор выявил продажу посадочного материала плодовых культур и пакетированных семян, не внесённых в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, которые можно использовать. В их числе — некоторые семена огурцов, томатов, саженцы яблони: «Перцевидный полосатый», «Японский трюфель», «Букет Сибири», «Полосатый рейс», «Ёжики», «Башкирская красавица», «Фаворитка Клаппа», «Дюшес летний» и другие.
Продавцы получили предостережения от Россельхознадзора.