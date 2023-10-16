Белгородец сгорел в сарае при пожаре

Кроме того, на прошлой неделе спасатели 19 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь таких пожаров составила 1,8 га. Также сотрудники МЧС выехали на 22 ДТП, а взрывотехники ликвидировали пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны.