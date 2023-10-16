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Пожар

Белгородец сгорел в сарае при пожаре

16 октября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Пожар
Мужчина находился в загоревшейся постройке. Происшествие случилось в Волоконовском районе. Всего на территории области на прошлой неделе зарегистрировали 46 пожаров, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

На прошлой неделе в Белгородской области зарегистрировали 46 пожаров. Не обошлось без трагедий.

Как сообщили в МЧС, в результате пожара в сарае погиб мужчина 1987 года рождения. Происшествие случилось в Волоконовском районе. Подробности не сообщаются.

Кроме того, на прошлой неделе спасатели 19 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь таких пожаров составила 1,8 га. Также сотрудники МЧС выехали на 22 ДТП, а взрывотехники ликвидировали пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Ранее в белгородском приграничье из-за пожара погиб пенсионер. Происшествие случилось в селе Козьмодемьяновка Шебекинского горокруга. Подробности трагедии также неизвестны.

Пенсионер погиб в белгородском приграничье
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Волоконовский район#Белгород#Наталья Корявых#Погибший#Сарай
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