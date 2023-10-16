Белгородец сгорел в сарае при пожаре

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
На прошлой неделе в Белгородской области зарегистрировали 46 пожаров. Не обошлось без трагедий.
Как сообщили в МЧС, в результате пожара в сарае погиб мужчина 1987 года рождения. Происшествие случилось в Волоконовском районе. Подробности не сообщаются.
Кроме того, на прошлой неделе спасатели 19 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь таких пожаров составила 1,8 га. Также сотрудники МЧС выехали на 22 ДТП, а взрывотехники ликвидировали пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
Ранее в белгородском приграничье из-за пожара погиб пенсионер. Происшествие случилось в селе Козьмодемьяновка Шебекинского горокруга. Подробности трагедии также неизвестны.