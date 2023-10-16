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Несколько белгородских школ могут не успеть отремонтировать в срок

Бегать за ними мы не будем: Гладков высказался о белгородских подрядчиках в школах

16 октября 2023, 09:34
Фото: 1MI

Несколько белгородских школ могут не успеть отремонтировать в срок

Губернатор отметил, что если организации не справляются со своими обязанностями по ремонту или строительству объектов, их нужно менять. Глава региона добавил, что цель — быстро и качественно провести работы на объектах образования, чтобы дети получали образование в современных и достойных условиях.

В ходе оперсовещания у регионального министра образования Андрея Милёхина возникли вопросы по строительству и ремонту ряда объектов образования. К примеру, готовность детского сада в Новосадовом на 220 мест составляет 79%. Срок сдачи — 24 декабря. Ситуацию прокомментировала региональный министр строительства Оксана Козлитина.

Работы ведутся фактически каждую неделю. Есть где-то отставания, но подгоняем, чтобы вложиться в сроки. На сегодняшний день ведутся чистовые отделочные работы и установка оборудования пищеблока. По чистовой отделке — монтаж потолков и чистовая отделка под покраску. Большая часть работ по благоустройству практически завершена.
Оксана Козлитина

Милёхин добавил, что вызывает беспокойство Краснояружская СОШ. Работы выполнены на 47%. Контур тепловой не закрыт и тепло не запущено. Валуйская СОШ №4. Готовность — 30%, тепловой контур не закрыт. Также не закрыт тепловой контур в Мелиховской школе (Корочанский район).

Козлитина отметила, что в Краснояружской СОШ по тепловому контуру заменена полностью кровля и установлены оконные блоки. Внутри ведутся отделочные работы и устройство отопления.

Не видим срывов сроков. Что касается фасада, бассейна и благоустройства — это второй этап 2024 года.
Оксана Козлитина

По Мелиховской школе. Готовность — порядка 50%. Ведётся внутренняя чистовая отделка. По инженерии работы практически завершены. В Валуйской СОШ №4 ведётся чистовая отделка. Работы выполнили на 50%.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил руководителям двух ведомств совместно выехать на все объекты.

Если вы видите, что подрядчики не справляются, предлагаю сразу принимать меры по замене. Безусловно, есть исключения, когда подрядчик в процессе работ адекватно меняет подход, если было плохое качество или срыв сроков. В основе: «Плохо начал — смысла бороться за подрядчика нет». Это коммерческие предприятия, они приходят заработать деньги. Потом мы начинаем за ними бегать и уговаривать. У нас такой задачи нет. Мы должны отремонтировать объект и побыстрее отдать, чтобы дети получали образование в современных и достойных условиях. Не хотят работать, пусть не работают. Бегать за ними мы не будем.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Строительство#Ремонт#Благоустройство#Губернатор#Детский сад#Белгород#Кристина Семенчук#Объекты образования
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