Бегать за ними мы не будем: Гладков высказался о белгородских подрядчиках в школах

Несколько белгородских школ могут не успеть отремонтировать в срок

Губернатор отметил, что если организации не справляются со своими обязанностями по ремонту или строительству объектов, их нужно менять. Глава региона добавил, что цель — быстро и качественно провести работы на объектах образования, чтобы дети получали образование в современных и достойных условиях.

Сюжет Строительство