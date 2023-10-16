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Арбитражный суд возобновил три дела по искам от минимущества к «Мираторг-Белгород»

Арбитражный суд возобновил три дела по искам от минимущества к «Мираторг-Белгород»

16 октября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Общая сумма, которую министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области хочет взыскать с белгородского «Мираторга» по возобновлённым делам, — более 3,7 млн рублей.

Все три арбитражных дела, которые завели по исковым заявлениям от минимущества, связаны с долгом и неустойкой по аренде земли. Договоры аренды участков были заключены ещё в 2010 году. Суммы исков к «Мираторг-Белгород» варьируются от 380 тысяч до 2,3 млн рублей. Общая сумма трёх исков — более 3,71 млн рублей.

Ранее по этим делам назначали судебные экспертизы с целью оценки реальной стоимости аренды спорных участков. Сначала об экспертизе просил «Мираторг-Белгород», позже о повторной проверке ходатайствовало минимущества.

В декабре прошлого года Арбитражный суд возобновлял сразу 20 дел по искам от министерства имущественных и земельных отношений региона к «Мираторг-Белгород».

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#Мираторг#Аренда земли#Эксклюзив#Неустойка#Белгород#Иск#Екатерина Никулина#Белгородский бизнес#Договор аренды
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