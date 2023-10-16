Арбитражный суд возобновил три дела по искам от минимущества к «Мираторг-Белгород»

Все три арбитражных дела, которые завели по исковым заявлениям от минимущества, связаны с долгом и неустойкой по аренде земли. Договоры аренды участков были заключены ещё в 2010 году. Суммы исков к «Мираторг-Белгород» варьируются от 380 тысяч до 2,3 млн рублей. Общая сумма трёх исков — более 3,71 млн рублей.