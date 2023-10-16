Алюминиевые разборки: с областной больницы хотят взыскать 160 тысяч за кастрюли

В ходатайстве «Домино Энск» также просила суд принять меры, чтобы до окончания судебных разбирательств ответчик не мог вернуть кастрюли, за которые должен заплатить. Общество аргументировало это письмом от белгородской областной больницы, в котором последняя грозилась оформить возврат. Но суд отказал, так как это письмо не является достаточным основанием для принятия таких мер.