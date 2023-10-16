Алюминиевые разборки: с областной больницы хотят взыскать 160 тысяч за кастрюли

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В ноябре 2022 года ООО «Домино Энск» обратилось в Арбитражный суд с иском к белгородской областной больнице, требуя взыскать задолженность по контракту, а также штраф, пени и госпошлину на общую сумму более 180 тысяч рублей. Компания поставляла больнице кухонные кастрюли на 9 и 11 литров.
В ходатайстве «Домино Энск» также просила суд принять меры, чтобы до окончания судебных разбирательств ответчик не мог вернуть кастрюли, за которые должен заплатить. Общество аргументировало это письмом от белгородской областной больницы, в котором последняя грозилась оформить возврат. Но суд отказал, так как это письмо не является достаточным основанием для принятия таких мер.
В свою очередь больница решила провести судебную товароведческую экспертизу по качеству поставленного товара. Заключение экспертов, видимо, не обрадовало «Домино Энск», и истец попросил провести повторную экспертизу. Об итогах пока неизвестно, но три дня назад областная больница подала ответное исковое заявление в арбитражный суд. Ближайшее заседание назначено на сегодня.