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ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»

Алюминиевые разборки: с областной больницы хотят взыскать 160 тысяч за кастрюли

16 октября 2023, 12:44
Фото: belokb.belzdrav.ru
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»

Поставщик кастрюль судится с Белгородской областной больницей

Почти год назад новосибирская компания «Домино Энск» обратилась в Арбитражный суд с иском к Белгородской областной клинической больнице. Камнем преткновения стали кастрюли, за поставку которых больница не заплатила.

В ноябре 2022 года ООО «Домино Энск» обратилось в Арбитражный суд с иском к белгородской областной больнице, требуя взыскать задолженность по контракту, а также штраф, пени и госпошлину на общую сумму более 180 тысяч рублей. Компания поставляла больнице кухонные кастрюли на 9 и 11 литров.

В ходатайстве «Домино Энск» также просила суд принять меры, чтобы до окончания судебных разбирательств ответчик не мог вернуть кастрюли, за которые должен заплатить. Общество аргументировало это письмом от белгородской областной больницы, в котором последняя грозилась оформить возврат. Но суд отказал, так как это письмо не является достаточным основанием для принятия таких мер.

В свою очередь больница решила провести судебную товароведческую экспертизу по качеству поставленного товара. Заключение экспертов, видимо, не обрадовало «Домино Энск», и истец попросил провести повторную экспертизу. Об итогах пока неизвестно, но три дня назад областная больница подала ответное исковое заявление в арбитражный суд. Ближайшее заседание назначено на сегодня.

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