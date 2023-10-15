Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Медаль "Отец солдата"

Медали «Отец солдата» получили белгородцы в преддверии нового праздника

15 октября 2023, 13:30
Фото: группа "Защитники Отечества l Белгородская область" в соцсети
Медаль "Отец солдата"
Церемонию приурочили ко Дню отца, который отмечается каждое третье воскресенье октября. Медали вручили тем отцам, чьи дети отличились в ходе СВО, и тем, кто сейчас сражается вместе с сыновьями. Среди награждённых есть белгородцы, сообщили в белгородском филиале фонда «Защитники Отечества».

В Москве вручили медали «Отец солдата». Церемонию приурочили к новому празднику — ко Дню отца, который в России отмечается каждое третье воскресенье октября. Награждение прошло в музее Победы.

Среди тех, кто получил медали, есть белгородцы. В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» сообщили, что награждены Сергей Гуминский из Белгородского района, Юрий Деев из Губкинского городского округа, Александр Дикарев из Волоконовского района и Валентин Поша из Вейделевского района.

Как уточняет «Мир Белогорья», Сергей Гуминский сам отправился на Донбасс. Домой вернулся в мае 2023 года — из-за травмы, полученной во время боевого задания. Двое его сыновей продолжают выполнять задачи в зоне СВО.

Сыновья остальных троих награждённых белгородцев погибли.

Всего медали получили более 20 человек из разных регионов РФ. «Это отцы, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчины, которые сражаются плечом к плечу вместе со своими взрослыми детьми», — сообщили в пресс-службе музея Победы.

Награждение медалью "Отец солдата" Награждение медалью "Отец солдата"
Награждение медалью "Отец солдата" Награждение медалью "Отец солдата"
Награждение медалью "Отец солдата" Награждение медалью "Отец солдата"
Награждение медалью "Отец солдата" Награждение медалью "Отец солдата"
Награждение медалью "Отец солдата" Награждение медалью "Отец солдата"
Награждение медалью "Отец солдата"
Фото: группа "Защитники Отечества l Белгородская область" в соцсети
В Белгородской области многодетный отец стал добровольцем СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Отец пострадавшего при ЧП в Белгороде журналиста рассказал о состоянии сынаВ Белгородской области многодетный отец стал добровольцем СВО
#Белгородская область#Награждение#Медаль#Инна Рогова#Белгород#Музей победы#СВО#Отец солдата
Подпишитесь
«Придётся заново учиться ходить». Гладков — о раненной при атаке белгородке
Сегодня, 12:57
Выходные проходят неспокойно: в небе над Белгородом раздались взрывы
Сегодня, 11:04
Белгородская область попала под массированную атаку беспилотников
Сегодня, 09:26
Жители четырёх белгородских сёл ощутили последствия нового обстрела ВСУ
Сегодня, 14:57
Гладков назвал причину громких звуков над Белгородом и районом
Сегодня, 11:51