Медали «Отец солдата» получили белгородцы в преддверии нового праздника

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Москве вручили медали «Отец солдата». Церемонию приурочили к новому празднику — ко Дню отца, который в России отмечается каждое третье воскресенье октября. Награждение прошло в музее Победы.
Среди тех, кто получил медали, есть белгородцы. В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» сообщили, что награждены Сергей Гуминский из Белгородского района, Юрий Деев из Губкинского городского округа, Александр Дикарев из Волоконовского района и Валентин Поша из Вейделевского района.
Как уточняет «Мир Белогорья», Сергей Гуминский сам отправился на Донбасс. Домой вернулся в мае 2023 года — из-за травмы, полученной во время боевого задания. Двое его сыновей продолжают выполнять задачи в зоне СВО.
Сыновья остальных троих награждённых белгородцев погибли.
Всего медали получили более 20 человек из разных регионов РФ. «Это отцы, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчины, которые сражаются плечом к плечу вместе со своими взрослыми детьми», — сообщили в пресс-службе музея Победы.