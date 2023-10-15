Медали «Отец солдата» получили белгородцы в преддверии нового праздника

Всего медали получили более 20 человек из разных регионов РФ. «Это отцы, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчины, которые сражаются плечом к плечу вместе со своими взрослыми детьми», — сообщили в пресс-службе музея Победы.