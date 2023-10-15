Какие болезни нам угрожают осенью

Осенняя аллергия может проявиться на определенные растения. В это время цветут различные сорные травы, такие как амброзия, полынь, подорожник, лебеда. Этот период начинается в августе и продолжается до сильных холодов.



Одной из самых распространенных аллергий в мире является реакция на плесневые грибы. Она может обостряться осенью, так как в это время на землю начинает падать большое количество листьев, которые являются благоприятной средой для размножения грибов. При влажной погоде и низкой температуре активность аллергенов плесени значительно возрастает.



Кроме того, существует аллергия на пыль, а симптомы чаще всего проявляются через дыхательные органы, такие как чихание, насморк, першение в горле и сухой кашель. Также возможно слезотечение, отечность век, зуд и шелушение кожи.