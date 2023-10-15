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Прививка

Гладков ответил на жалобы белгородцев о нехватке вакцины от гриппа в регионе

15 октября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Прививка

В Белгородскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа

Речь идёт о препарате «Совигрипп». Всего регион получил 290 тысяч доз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Самые большие партии вакцины передали Белгороду и Старому Осколу, добавили в минздраве. Ранее жители региона жаловались, что препарата хватило не всем желающим.

Вторая партия вакцины от гриппа для взрослых «Совигрипп» поступила в Белгородскую область. Регион получил 290 тысяч доз препарата.

По информации регионального минздрава, самые большие партии поступят в крупные города — Белгород и Старый Оскол. Им передадут 68 тысяч и 50 тысяч доз соответственно. Остальные районы и горокруга обеспечены в рамках поданных заявок.

Ранее белгородцы жаловались, что не всем желающим удалось сделать прививку. В поликлиниках пациентам отвечали, что вакцины уже не было. Власти подтверждают, что первую партию препарата в 382 тысячи доз уже практически израсходовали. Однако сейчас проблем быть не должно.

Поступило в мой адрес уже несколько обращений, что в поликлиниках в день обращения вакцины не оказалось. Ещё раз хотел сказать вам, что вакцина сейчас есть во всех поликлиниках.
Вячеслав Гладков

Теперь Белгородская область ожидает вторую партию детской вакцины «Ультрикс». Помимо этого, в конце октября в регион должна поступить вакцина от кори. По словам министра областного здравоохранения Андрея Иконникова, препарат начнут поставлять с 25 октября.

Когда белгородцам ждать вакцин от гриппа и кори?
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#Белгородская область#Медицина#Грипп#Прививка#Вакцинация#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Совигрипп#Ультрикс
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