Гладков ответил на жалобы белгородцев о нехватке вакцины от гриппа в регионе

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Вторая партия вакцины от гриппа для взрослых «Совигрипп» поступила в Белгородскую область. Регион получил 290 тысяч доз препарата.
По информации регионального минздрава, самые большие партии поступят в крупные города — Белгород и Старый Оскол. Им передадут 68 тысяч и 50 тысяч доз соответственно. Остальные районы и горокруга обеспечены в рамках поданных заявок.
Ранее белгородцы жаловались, что не всем желающим удалось сделать прививку. В поликлиниках пациентам отвечали, что вакцины уже не было. Власти подтверждают, что первую партию препарата в 382 тысячи доз уже практически израсходовали. Однако сейчас проблем быть не должно.
Поступило в мой адрес уже несколько обращений, что в поликлиниках в день обращения вакцины не оказалось. Ещё раз хотел сказать вам, что вакцина сейчас есть во всех поликлиниках.
Вячеслав Гладков
Теперь Белгородская область ожидает вторую партию детской вакцины «Ультрикс». Помимо этого, в конце октября в регион должна поступить вакцина от кори. По словам министра областного здравоохранения Андрея Иконникова, препарат начнут поставлять с 25 октября.