Гладков ответил на жалобы белгородцев о нехватке вакцины от гриппа в регионе

Ранее белгородцы жаловались, что не всем желающим удалось сделать прививку. В поликлиниках пациентам отвечали, что вакцины уже не было. Власти подтверждают, что первую партию препарата в 382 тысячи доз уже практически израсходовали. Однако сейчас проблем быть не должно.