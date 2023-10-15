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Футбол

Белгородский «Салют» уступил на выезде «Новосибирску»

15 октября 2023, 10:49
Фото: vk.com/fcnsk
Футбол
Соперники забили победный гол на последней минуте, сообщает пресс-служба футбольного клуба. В итоге игра завершилась счётом 3:2 в пользу «Новосибирска».
Сюжет
Футбол

14 октября футболисты белгородского «Салюта» встретились с «Новосибирском». Игра состоялась в рамках 14-го тура LEON-Второй лиги А, группа «серебро». Встреча прошла на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

Игра завершилась счётом 3:2 в пользу соперника. «Новосибирск» забил победный гол на последней минуте с пенальти.

Главный тренер белгородцев Виктор Навоченко заявил, что это был «хороший, зрелищный футбол». Несмотря на то, что у «Новосибирска» было преимущество в начале матча, после перерыва игроки «Салюта» раскрепостились, за счёт чего удалось изменить ход игры. В целом стало меньше мелких ошибок, плюс расслабился соперник, добавил Навоченко.

Ребятам я сказал спасибо за игру. Но всё равно мы её не доиграли.
Виктор Навоченко

В составе «Салюта» дублем отметился Артур Максимчук. Игру он в целом оценил так: «Вроде, играли хорошо. У нас весь сезон так: вроде — играем, вроде — моменты, но в итоге — минус три очка, поехали обратно».

Тренер «Новосибирска» Алексей Медведев добавил, что опасений перед матчем с белгородцами было много.

С командами, которым нечего терять, тяжелее играть. Они выходят расслабленные, и у них часто бывают моменты, что у них многое получается.
Алексей Медведев
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