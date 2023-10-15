Белгородский «Салют» уступил на выезде «Новосибирску»

Главный тренер белгородцев Виктор Навоченко заявил, что это был «хороший, зрелищный футбол». Несмотря на то, что у «Новосибирска» было преимущество в начале матча, после перерыва игроки «Салюта» раскрепостились, за счёт чего удалось изменить ход игры. В целом стало меньше мелких ошибок, плюс расслабился соперник, добавил Навоченко.