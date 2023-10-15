Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Автобус

Автобусы в Белгороде с утра воскресенья ездят по-другому

15 октября 2023, 06:50
Фото: 1MI
Автобус

Из-за «Губернаторской эстафеты» в Белгороде изменили маршрут 12 автобусов

Легкоатлетический забег начнётся в 12:00, но корректировки в движении общественного транспорта уже действуют, предупреждает ЕТК. Маршрут спортивного мероприятия проходит через центральные улицы. Корректировки снимут после завершения забега.

В Белгороде 15 октября 12 автобусов ездят по изменённому маршруту. Причина — проведение «Губернаторской эстафеты». Проходит она через центральные улицы: Попова — Гражданский проспект. В связи с этим в маршруты автобусов, которые следуют через эти участки, внесли корректировки.

Изменились маршруты общественного транспорта № 12, 41, 41А, 50, 101, 101А, 113, 223, 223А, 223Д, 223И, 271. Схему можно увидеть на картинках ниже.

Схема автобусных маршрутов Схема автобусных маршрутов
Схема автобусных маршрутов Схема автобусных маршрутов
Схема автобусных маршрутов
Фото: ЕТК

Корректировки действуют с шести часов утра. К привычным маршрутам автобусы вернутся после того, как завершится мероприятие.

Забег начнётся в 12:00 на площадке музея-диорамы. Участвовать в нём будут победители весенней легкоатлетической эстафеты.

При этом выставочные локации будут работать уже с 10:00. В парке Победы проведут мастер-классы по разным видам спорта: баскетболу, пулевой стрельбе и стрельбе из лазерной и электронной винтовки, фристайл-футболу и т. д. Помимо этого, будет работать интерактивная выставка белгородских спортшкол, сообщили в региональном правительстве.

Добавим, что из-за эстафеты в центре города также перекрыли движение для автомобилистов.

В Белгороде перекроют дороги в центре города
Узнать подробнее
Читайте также:
К новой системе оплаты проезда подключили ещё один белгородский автобусПо Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусеБелгородцы поборолись за звание лучшего водителя автобуса
#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Ограничения движения#Инна Рогова#Белгород#Губернаторская эстафета#Корректировки
Подпишитесь
«Придётся заново учиться ходить». Гладков — о раненной при атаке белгородке
Сегодня, 12:57
Выходные проходят неспокойно: в небе над Белгородом раздались взрывы
Сегодня, 11:04
Белгородская область попала под массированную атаку беспилотников
Сегодня, 09:26
Медали «Отец солдата» получили белгородцы в преддверии нового праздника
Сегодня, 13:30
Жители четырёх белгородских сёл ощутили последствия нового обстрела ВСУ
Сегодня, 14:57
Гладков назвал причину громких звуков над Белгородом и районом
Сегодня, 11:51