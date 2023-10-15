Автобусы в Белгороде с утра воскресенья ездят по-другому

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В Белгороде 15 октября 12 автобусов ездят по изменённому маршруту. Причина — проведение «Губернаторской эстафеты». Проходит она через центральные улицы: Попова — Гражданский проспект. В связи с этим в маршруты автобусов, которые следуют через эти участки, внесли корректировки.
Изменились маршруты общественного транспорта № 12, 41, 41А, 50, 101, 101А, 113, 223, 223А, 223Д, 223И, 271. Схему можно увидеть на картинках ниже.
Корректировки действуют с шести часов утра. К привычным маршрутам автобусы вернутся после того, как завершится мероприятие.
Забег начнётся в 12:00 на площадке музея-диорамы. Участвовать в нём будут победители весенней легкоатлетической эстафеты.
При этом выставочные локации будут работать уже с 10:00. В парке Победы проведут мастер-классы по разным видам спорта: баскетболу, пулевой стрельбе и стрельбе из лазерной и электронной винтовки, фристайл-футболу и т. д. Помимо этого, будет работать интерактивная выставка белгородских спортшкол, сообщили в региональном правительстве.
Добавим, что из-за эстафеты в центре города также перекрыли движение для автомобилистов.