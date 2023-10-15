Автобусы в Белгороде с утра воскресенья ездят по-другому

При этом выставочные локации будут работать уже с 10:00. В парке Победы проведут мастер-классы по разным видам спорта: баскетболу, пулевой стрельбе и стрельбе из лазерной и электронной винтовки, фристайл-футболу и т. д. Помимо этого, будет работать интерактивная выставка белгородских спортшкол, сообщили в региональном правительстве.