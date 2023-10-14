Ярмарки в Белгороде будут проводить еженедельно

Как рассказал глава региона, 14 октября он побывал на ярмарке, где спросил про цены и побеседовал с покупателями. Гладков сообщил, что картофель стоит от 18 рублей за кг, огурцы — от 30 рублей, помидоры — от 70 рублей, лук и капуста — от 25 рублей, морковь — от 35 рублей, а свёкла — от 15 рублей.