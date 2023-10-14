Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Фермерские ярмарки в Белгороде будут проводить еженедельно вплоть до весны 2024 года. Соответствующее решение принял губернатор Вячеслав Гладков.
Как рассказал глава региона, 14 октября он побывал на ярмарке, где спросил про цены и побеседовал с покупателями. Гладков сообщил, что картофель стоит от 18 рублей за кг, огурцы — от 30 рублей, помидоры — от 70 рублей, лук и капуста — от 25 рублей, морковь — от 35 рублей, а свёкла — от 15 рублей.
Торгуют на ярмарке порядка 150 производителей из Белгородской области. Купили различные товары 20 тыс. белгородцев. Всего реализовали 30 тонн продукции.
При этом жители попросили, чтобы на ярмарки привозили больше курицы, мяса, рыбы и подсолнечного масла. Губернатор добавил, что также нужно снизить цены на сахар.