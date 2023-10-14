В Москве состоялся международный форум «Российская энергетическая неделя»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак подчеркнул, что Российская энергетическая неделя — это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии с участием экспертов из разных стран мира. Форум привлек тех, кто заинтересован в совместном развитии энергетики, и тех, кто стремится к работе на перспективу, пишет newsnn.ru.