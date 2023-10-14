В Москве состоялся международный форум «Российская энергетическая неделя»

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак подчеркнул, что Российская энергетическая неделя — это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии с участием экспертов из разных стран мира. Форум привлек тех, кто заинтересован в совместном развитии энергетики, и тех, кто стремится к работе на перспективу, пишет newsnn.ru.
В рамках деловой программы форума и молодежного дня РЭН было проведено более 70 мероприятий с участием более чем 225 спикеров. Общее число участников Российской энергетической недели — 2023 превысило 5000 делегатов из 84 стран и территорий. Форум показал высокую заинтересованность мирового бизнес-сообщества в сотрудничестве с Россией в различных сферах энергетики, отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.
Деловая программа форума включала четыре основных направления: «Международная повестка, Развитие отраслей ТЭК, Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация, Устойчивое развитие и климат». На форуме проходили двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки. Одним из ключевых событий в рамках деловых мероприятий форума было пленарное заседание с участием Владимира Путина и премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда Судани.
Гостями форума стали более 1200 представителей иностранного и российского бизнеса из более чем 250 компаний. Наибольшее количество зарубежных делегаций прибыло из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана и Ирака.
В общей сложности в рамках Российской энергетической недели — 2023 российские и зарубежные компании и государственные организации подписали 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером форума.