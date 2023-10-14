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Отец пострадавшего при ЧП в Белгороде журналиста рассказал о состоянии сына

Отец пострадавшего при ЧП в Белгороде журналиста рассказал о состоянии сына

14 октября 2023, 14:57
Фото: 1MI
Хайбар Акифи и его жена, пострадавшие из-за падения беспилотника в Белгороде, пока не в состоянии разговаривать. Однако улучшения уже есть, рассказал Шах Султан Акифи. Видео опубликовали «Известия».

Отец пострадавшего при ЧП в Белгороде журналиста Шах Султан Акифи поделился подробностями о состоянии его сына. Рассказал мужчина и о том, как себя чувствует супруга Хайбара Акифи.

По словам Шах Султана Акифи, они оба пока не в состоянии разговаривать. Олеся и Хайбар Акифи серьёзно ранены и лежат в разных больницах.

«Из них никто пока не говорит. Они пока не в состоянии разговаривать. Но улучшения есть по сравнению со вчерашним днём», — сообщает отец Хайбара Акифи.

Мужчина также добавил, что у него остался единственный живой сын. Двое других погибли в Афганистане.

В результате падения беспилотника в Белгороде погибли три человека — маленькая дочь пострадавшей семейной пары и родители Олеси Акифи. Сами пострадавшие до сих пор лежат в реанимации.

Шах Султан Акифи
Видео: «Известия»
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