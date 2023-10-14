Отец пострадавшего при ЧП в Белгороде журналиста рассказал о состоянии сына

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Отец пострадавшего при ЧП в Белгороде журналиста Шах Султан Акифи поделился подробностями о состоянии его сына. Рассказал мужчина и о том, как себя чувствует супруга Хайбара Акифи.
По словам Шах Султана Акифи, они оба пока не в состоянии разговаривать. Олеся и Хайбар Акифи серьёзно ранены и лежат в разных больницах.
«Из них никто пока не говорит. Они пока не в состоянии разговаривать. Но улучшения есть по сравнению со вчерашним днём», — сообщает отец Хайбара Акифи.
Мужчина также добавил, что у него остался единственный живой сын. Двое других погибли в Афганистане.
В результате падения беспилотника в Белгороде погибли три человека — маленькая дочь пострадавшей семейной пары и родители Олеси Акифи. Сами пострадавшие до сих пор лежат в реанимации.