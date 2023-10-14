Единороссы с Ямала присвоили себе проекты белгородских коллег

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Сотрудники отделения партии «Единая Россия» на Ямале перепутали города Губкин и Губкинский. В течение трёх лет они публиковали на сайте информацию о партийных проектах белгородского Губкина вместо ямальского Губкинского.
Как рассказали редакции в источнике, единороссы, по всей видимости, перепутали названия городов. Губкину с 2020 года посвящено 53 из 58 публикаций во вкладке Губкинского местного отделения. То, что на сайте, указали неправильный город, подтвердили и в отделении партии.
Руководитель ямальского исполкома Анастасия Казанцева объяснила, что ситуация возникла из-за технического сбоя. Она добавила, что произошёл технический сбой, так как в Белгородской области тоже есть Губкинское местное отделение. Связались с разработчиками, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации, заключила Казанцева.