Единороссы с Ямала присвоили себе проекты белгородских коллег

Как рассказали редакции в источнике, единороссы, по всей видимости, перепутали названия городов. Губкину с 2020 года посвящено 53 из 58 публикаций во вкладке Губкинского местного отделения. То, что на сайте, указали неправильный город, подтвердили и в отделении партии.