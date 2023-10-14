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Единороссы с Ямала присвоили себе проекты белгородских коллег

Единороссы с Ямала присвоили себе проекты белгородских коллег

14 октября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Сотрудники отделения партии «Единая Россия» в Ямало-Ненецком автономном округе перепутали белгородский Губкин и местный Губкинский. В течение трёх лет они публиковали на сайте информацию о партийных проектах Губкина. В партии ситуацию объяснили техническим сбоем, пишет URA.ru.

Сотрудники отделения партии «Единая Россия» на Ямале перепутали города Губкин и Губкинский. В течение трёх лет они публиковали на сайте информацию о партийных проектах белгородского Губкина вместо ямальского Губкинского.

Как рассказали редакции в источнике, единороссы, по всей видимости, перепутали названия городов. Губкину с 2020 года посвящено 53 из 58 публикаций во вкладке Губкинского местного отделения. То, что на сайте, указали неправильный город, подтвердили и в отделении партии.

Руководитель ямальского исполкома Анастасия Казанцева объяснила, что ситуация возникла из-за технического сбоя. Она добавила, что произошёл технический сбой, так как в Белгородской области тоже есть Губкинское местное отделение. Связались с разработчиками, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации, заключила Казанцева.

Скриншот с официального сайта «Единой России»Скриншот с официального сайта «Единой России»
Скриншот с официального сайта «Единой России»
Фото: ura.news
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#Общество#Белгородская область#Губкин#Нарочно не придумаешь#Белгород#Наталья Корявых#Ямало-Ненецкий АО
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