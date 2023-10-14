Белгородцы пожаловались на отсутствие отопления

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Несколько дней назад в Белгороде стартовал отопительный сезон, но не все горожане дождались тепла в своих квартирах. С такой ситуацией столкнулись жильцы дома №26 по улице Садовой. Они обращались в управляющую компанию, но безуспешно.
«Смех сквозь слёзы. Вчера управляющий УК написал: „Держитесь, обещают +20“. Отопления нет. Тут же приходит сообщение: „Вакцинируйте детей — грипп““, — поделились белгородцы с редакцией Бел.Ру.
Ждать люди не хотят, поэтому интересуются у главы УК, почему складывается такая ситуация. Жильцы исправно платят за отопление. И делают это весь год, утверждают горожане.
Отопление стало не единственной проблемой жильцов дома. Они показали и подвал, «в котором, не дай бог, придётся прятаться». С ним ситуация оказалась не лучше.