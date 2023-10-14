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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Белгородцы пожаловались на отсутствие отопления

Белгородцы пожаловались на отсутствие отопления

14 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Жильцы дома №26 по улице Садовой обращались в управляющую компанию, где им сказали ждать. Ещё жители пожаловались и на состояние подвала.

Несколько дней назад в Белгороде стартовал отопительный сезон, но не все горожане дождались тепла в своих квартирах. С такой ситуацией столкнулись жильцы дома №26 по улице Садовой. Они обращались в управляющую компанию, но безуспешно.

«Смех сквозь слёзы. Вчера управляющий УК написал: „Держитесь, обещают +20“. Отопления нет. Тут же приходит сообщение: „Вакцинируйте детей — грипп““, — поделились белгородцы с редакцией Бел.Ру.

Ждать люди не хотят, поэтому интересуются у главы УК, почему складывается такая ситуация. Жильцы исправно платят за отопление. И делают это весь год, утверждают горожане.

Отопление стало не единственной проблемой жильцов дома. Они показали и подвал, «в котором, не дай бог, придётся прятаться». С ним ситуация оказалась не лучше.

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Фото: Bel.ru
Куда обращаться белгородцам, если дома нет отопления?
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#Город#Белгородская область#Отопление#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Подвал
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