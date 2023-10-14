Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Суд

Белгородский «Белагромаш-Сервис» проиграл суд на 96 млн рублей

14 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Суд
В феврале московское акционерное общество «Росагролизинг» подало иск в Арбитражный суд на «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова». От белгородской компании потребовали признать сделки по договорам купли-продажи недействительными и выплатить 96 млн рублей.
Сюжет
Суд

«Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники. Руководит компанией Артём Рязанов — депутат горсовета Белгорода, который этой осенью снова вошёл в новый созыв. По данным сервиса «Спарк», чистая прибыль компании за прошлый год составила более 170 млн рублей.

17 февраля на предприятие подала иск в суд московская компания «Росагролизинг», занимающаяся долгосрочной арендой сельскохозяйственной техники. Она потребовала признать четыре договора купли-продажи с «Белагромаш-Сервисом» недействительными и взыскать от 10 до 37 млн неосновательного обогащения за каждый договор.

Четыре дня назад суд удовлетворил иск и теперь компания должна будет выплатить более 96 млн рублей «Росагролизингу» и 24 тысячи госпошлины, либо обжаловать решение в течение месяца.

Напомним, в 2022 году на ООО «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова» подал иск Белоблводоканал. С компании требовали взыскать суммарно почти 667 тысяч рублей за загрязнение сточных вод и «негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения».

Читайте также:
Белгородец забил приятеля обухом топора и вилкой, хотя тот «будто не чувствовал боли»Брата бывшего белгородского блогера Лежнева приговорили к 7,5 года тюрьмыЖителей Белгорода предложили хоронить за городом
#Белгородская область#Суд#Горсовет#Договор#Судебный иск#Белгород#Екатерина Никулина#Сельскохозяйственная техника#Росагролизинг#Белагромаш-сервис#Артём Рязанов
Подпишитесь
Из танков и артиллерии обстреляли белгородское приграничье
Сегодня, 08:09
Подростки без причины избили школьника в Белгородской области
Сегодня, 08:48
Праздник к нам приходит: на Соборную площадь Белгорода вернут каток
Вчера, 18:07
Быть новому кладбищу под Белгородом или нет?
Вчера, 17:35
Как в Белгороде работают со студентами из Палестины и Израиля
Вчера, 11:32
Белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии
Вчера, 07:40