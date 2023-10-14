Белгородский «Белагромаш-Сервис» проиграл суд на 96 млн рублей

«Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники. Руководит компанией Артём Рязанов — депутат горсовета Белгорода, который этой осенью снова вошёл в новый созыв. По данным сервиса «Спарк», чистая прибыль компании за прошлый год составила более 170 млн рублей.