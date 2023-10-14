Белгородский «Белагромаш-Сервис» проиграл суд на 96 млн рублей

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Published Сегодня, 08:41
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«Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники. Руководит компанией Артём Рязанов — депутат горсовета Белгорода, который этой осенью снова вошёл в новый созыв. По данным сервиса «Спарк», чистая прибыль компании за прошлый год составила более 170 млн рублей.
17 февраля на предприятие подала иск в суд московская компания «Росагролизинг», занимающаяся долгосрочной арендой сельскохозяйственной техники. Она потребовала признать четыре договора купли-продажи с «Белагромаш-Сервисом» недействительными и взыскать от 10 до 37 млн неосновательного обогащения за каждый договор.
Четыре дня назад суд удовлетворил иск и теперь компания должна будет выплатить более 96 млн рублей «Росагролизингу» и 24 тысячи госпошлины, либо обжаловать решение в течение месяца.
Напомним, в 2022 году на ООО «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова» подал иск Белоблводоканал. С компании требовали взыскать суммарно почти 667 тысяч рублей за загрязнение сточных вод и «негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения».