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Безналичный платёж

За полгода белгородцы совершили операций по картам на 620 млрд рублей

13 октября 2023, 12:25
Фото: 1MI
Безналичный платёж
Речь идёт об операциях, которые белгородцы совершили в стране и за её пределами. На территории региона насчитали более 190 млн операций. Подробности сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

За полгода белгородцы платили банковской картой в стране и за её пределами около 380 млн раз. Потраченная сумма составила более 620 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество операций увеличилось на 9,6%, а общая сумма покупок возросла на 12,7%.

Из общего количества операций белгородцы в 97,3% случаев пользовались безналичными платежами и переводами — сумма составила 480 млрд рублей. В 59% случаев жители региона пользовались картами с платёжной системой «Мир».

На территории Белгородской области же зарегистрировано более 190 млн операций на сумму более 254 млрд рублей. В среднем на одну покупку белгородцы и гости региона тратили более 650 рублей, а снимали с карт за раз не менее 14 тыс. рублей.

С января по июнь в Белгородской области выдали около 3,9 млн карт. В среднем у каждого жителя региона по 2,5 банковские карты.

Отметим, что в этом году белгородцы стали на 4% реже снимать наличные деньги с карт — сумма снизилась до 4,7 млн.

Белгородцы стали реже снимать наличные с банковских карт
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#Белгородская область#Экономика#Банковская карта#Оплата#Покупки#Белгород#Безнал#Александра Склярова
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