За полгода белгородцы совершили операций по картам на 620 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
За полгода белгородцы платили банковской картой в стране и за её пределами около 380 млн раз. Потраченная сумма составила более 620 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество операций увеличилось на 9,6%, а общая сумма покупок возросла на 12,7%.
Из общего количества операций белгородцы в 97,3% случаев пользовались безналичными платежами и переводами — сумма составила 480 млрд рублей. В 59% случаев жители региона пользовались картами с платёжной системой «Мир».
На территории Белгородской области же зарегистрировано более 190 млн операций на сумму более 254 млрд рублей. В среднем на одну покупку белгородцы и гости региона тратили более 650 рублей, а снимали с карт за раз не менее 14 тыс. рублей.
С января по июнь в Белгородской области выдали около 3,9 млн карт. В среднем у каждого жителя региона по 2,5 банковские карты.
Отметим, что в этом году белгородцы стали на 4% реже снимать наличные деньги с карт — сумма снизилась до 4,7 млн.