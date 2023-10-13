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остановку укрепляют бетонными блоками

В Шебекино укрепляют остановки бетонными блоками

13 октября 2023, 16:47
Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова
остановку укрепляют бетонными блоками
К такой мере прибегли после усложнения оперативной обстановки. Теперь в наиболее опасных местах жители будут защищены от обстрелов блоками. Подробности рассказал глава округа Владимир Жданов.

Остановочные комплексы в Шебекино делают более безопасными для местных жителей в случае повторных обстрелов ВСУ. Теперь остановки, которые находятся в наиболее уязвимых местах города, обкладывают бетонными блоками. Раньше шебекинцев защищали только мешки с песком, и то, не везде.

Работы закончат уже к концу следущей недели. Планируется укрепление блоками девяти остановок. Большинство из них находятся в районе Центрального рынка Шебекино — именно здесь чаще всего фиксировали прилёты.

К делу приступили быстро: первые разговоры о защите остановок с помощью нового материала начались 6 октября. И сегодня, 13 числа, уже приступили к работам. Такие меры связаны с недавним обострением в Шебекино и округе — люди стали бояться даже выходить на остановки, потому что там негде укрыться.

Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова
В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками
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#Город#Белгородская область#Шебекино#Безопасность#Остановка#Белгород#Владимир Жданов#Приграничье#Блоки#Укрепление#Милена Фишер
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