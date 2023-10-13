В Шебекино укрепляют остановки бетонными блоками

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Остановочные комплексы в Шебекино делают более безопасными для местных жителей в случае повторных обстрелов ВСУ. Теперь остановки, которые находятся в наиболее уязвимых местах города, обкладывают бетонными блоками. Раньше шебекинцев защищали только мешки с песком, и то, не везде.
Работы закончат уже к концу следущей недели. Планируется укрепление блоками девяти остановок. Большинство из них находятся в районе Центрального рынка Шебекино — именно здесь чаще всего фиксировали прилёты.
К делу приступили быстро: первые разговоры о защите остановок с помощью нового материала начались 6 октября. И сегодня, 13 числа, уже приступили к работам. Такие меры связаны с недавним обострением в Шебекино и округе — люди стали бояться даже выходить на остановки, потому что там негде укрыться.