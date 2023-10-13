В Шебекино укрепляют остановки бетонными блоками

К делу приступили быстро: первые разговоры о защите остановок с помощью нового материала начались 6 октября. И сегодня, 13 числа, уже приступили к работам. Такие меры связаны с недавним обострением в Шебекино и округе — люди стали бояться даже выходить на остановки, потому что там негде укрыться.