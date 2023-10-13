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В детском саду №20 сменился руководитель

В проблемном детском саду №20 Белгорода к работе приступил новый руководитель

13 октября 2023, 09:00
Фото: 1MI
В детском саду №20 сменился руководитель
Как стало известно, место заведующей теперь занимает Наталья Сальникова. Судя по записям в официальной группе ВК «Аистёнка», женщина ранее работала в роли старшего воспитателя учреждения.

Согласно отчёту СПАРК, руководителем Наталия Сальникова стала буквально позавчера, 11 октября. На сайте Всероссийской лиги методистов педагогов МЭО указано, что педагог является её участником. На должности «методист (включая старшего)» по направлению «Познавательное развитие».

Об увольнении Елены Вдовенко по собственному желанию администрация Белгорода сообщила редакции Бел.Ру 29 сентября, после обращения нашей журналистки для уточнения информации. Однако чуть позже родители сообщили о якобы недостатке оборудования и материальных ресурсов в детском саду после ухода заведующей и предоставили фотографии отдельных помещений в качестве доказательства. Редакция Бел.Ру отправила ещё одно обращение в администрацию Белгорода по этому вопросу. В ответе отметили, что нет подтвержденных фактов вывоза из детского сада оборудования или инвентаря, а образовательное учреждение в полном объёме обеспечено материально-техническим оснащением.

Учреждение дошкольного образования, по данным СПАРК, зарегистрировано 16 сентября 2021 года. А учредителем является управление образования администрации города Белгорода. Елена Вдовенко, на которую жаловались белгородцы, числилась заведующей с момента открытия. О жалобах на руководительницу и нарушения в детском саду «Аистёнок», стало известна еще 18 сентября. Одна из читательниц обратилась в редакцию по этому вопросу.

Напомним, что в Белгородских детских садах введена новая система контроля за проходом, которая запрещает родителям входить в здание. Это вызывает недовольство у жителей города, которые утверждают, что такое изменение отпугивает детей от посещения детского сада.

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