В проблемном детском саду №20 Белгорода к работе приступил новый руководитель

Об увольнении Елены Вдовенко по собственному желанию администрация Белгорода сообщила редакции Бел.Ру 29 сентября, после обращения нашей журналистки для уточнения информации. Однако чуть позже родители сообщили о якобы недостатке оборудования и материальных ресурсов в детском саду после ухода заведующей и предоставили фотографии отдельных помещений в качестве доказательства. Редакция Бел.Ру отправила ещё одно обращение в администрацию Белгорода по этому вопросу. В ответе отметили, что нет подтвержденных фактов вывоза из детского сада оборудования или инвентаря, а образовательное учреждение в полном объёме обеспечено материально-техническим оснащением.