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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Ограничение движения

В Белгороде перекроют дороги в центре города

13 октября 2023, 10:53
Фото: 1MI
Ограничение движения

В Белгороде ограничат движение авто 15 октября

Ограничения начнут действовать с 22:00 субботы, 14 октября, до конца мероприятия в воскресенье, 15 октября. Припаркованные в этот период автомобили эвакуируют, сообщили в мэрии.

В воскресенье, 15 октября, в Белгороде пройдёт спортивное мероприятие. В связи с этим с 07:00 до конца события в центре перекроют движение. Ограничения остановки и стоянки же начнут действовать уже с 22:00 14 октября.

Объехать перекрытый участок можно по проспекту Славы, Театральному проезду, нечётной стороне Свято-Троицкого бульвара, улице Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка, проспекту Ватутина или улице Супруновской.

В случае если белгородцы не уберут с данного участка припаркованные автомобили, их заберёт эвакуатор. Узнать о том, куда увезли транспорт, можно будет в дежурной части ГИБДД.

Напомним, что в городе каждую субботу перекрывают движение, запрещают остановку и стоянку транспорта на Харгоре из-за проведения фермерской ярмарки. Ограничения действуют и для автобусов: их маршруты меняют на время мероприятия.

Схема ограничения движенияСхема ограничения движения
Схема ограничения движения
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
На Харгоре в Белгороде ограничат движение из-за фермерской ярмарки
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Ограничения движения#Белгород#Перекрытие дорог#Александра Склярова#Спортивное мероприятие
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