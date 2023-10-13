В Белгороде перекроют дороги в центре города

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В воскресенье, 15 октября, в Белгороде пройдёт спортивное мероприятие. В связи с этим с 07:00 до конца события в центре перекроют движение. Ограничения остановки и стоянки же начнут действовать уже с 22:00 14 октября.
Объехать перекрытый участок можно по проспекту Славы, Театральному проезду, нечётной стороне Свято-Троицкого бульвара, улице Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка, проспекту Ватутина или улице Супруновской.
В случае если белгородцы не уберут с данного участка припаркованные автомобили, их заберёт эвакуатор. Узнать о том, куда увезли транспорт, можно будет в дежурной части ГИБДД.
Напомним, что в городе каждую субботу перекрывают движение, запрещают остановку и стоянку транспорта на Харгоре из-за проведения фермерской ярмарки. Ограничения действуют и для автобусов: их маршруты меняют на время мероприятия.