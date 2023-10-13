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В 2023 году в России появилось три тысячи уникальных фейков

В 2023 году в России появилось три тысячи уникальных фейков

13 октября 2023, 11:30
В течение 2023 года выявлены 3 тысячи уникальных фейков и 8,4 миллиона случаев их распространения. Прогнозируется, что к 2024 году число уникальных фейков возрастет до 4,5 тысячи, а их копий — до 15 миллионов.

Эти статистические данные были представлены на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» первым заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым, передает 56orb.ru.

По его словам, всплеск фейков глобального масштаба пришелся на период пандемии. Это сподвигло к развитию фактчекинга. В России появились антифейковые платформы и ресурсы с официальной информацией, а также внедрена маркировка фейков и автоматизированные системы их выявления. Тем не менее те, кто получает выгоду от дезинформации, постоянно совершенствуют методы создания и распространения ложной информации.

В 2023 году выявили различные форматы фейков, в половине случаев в них использовались недостоверные текстовые сообщения. 30% фейков были созданы с использованием архивных фотографий и видео, не имеющих отношения к актуальным событиям. Поддельные документы были использованы в 8% случаев. Особое внимание следует уделить дипфейкам и генерации голоса. На данный момент всего 0,1% составляет от общего числа фейков, но с развитием нейросетей эта доля может значительно увеличиться, отметил Кирилл Истомин.

Эксперт подчеркнул необходимость системного подхода для борьбы с недостоверной информацией.

Контроль за фейками включает в себя выявление, опровержение, удаление и маркировку ложных сообщений. Но также важно системное решение этой проблемы. Фейки успешно приживаются в сферах, где людям не хватает официальной информации. Первостепенной задачей является максимальное информирование граждан по важным вопросам, устранение тревоги и предоставление ответов на их вопросы. Второй аспект — формирование цифровой грамотности с самого детства и привычки не делать поспешных заключений и перепроверять информацию, считает Истомин.

Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета», подчеркнул значимость технологического развития для противодействия фейкам.

Он отметил, что нельзя недооценивать технологические аспекты изменений. Дипфейки, в частности, становятся все более популярными. Сейчас методы создания поддельного медиаконтента активно используются в кинематографе. Эти технологии могут быть использованы и для целей дезинформации.

В дискуссии на форуме также принимали участие блогеры и представители крупных телеграм-каналов.

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