В 2023 году в России появилось три тысячи уникальных фейков

В 2023 году выявили различные форматы фейков, в половине случаев в них использовались недостоверные текстовые сообщения. 30% фейков были созданы с использованием архивных фотографий и видео, не имеющих отношения к актуальным событиям. Поддельные документы были использованы в 8% случаев. Особое внимание следует уделить дипфейкам и генерации голоса. На данный момент всего 0,1% составляет от общего числа фейков, но с развитием нейросетей эта доля может значительно увеличиться, отметил Кирилл Истомин.