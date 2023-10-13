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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Осень

Тепло ненадолго вернётся в Белгородскую область

13 октября 2023, 13:24
Фото: 1MI
Осень

В Белгородской области потеплеет до +20 °С

14 октября ожидается переменная облачность. Будет тепло, существенных осадков не предвидится. Такой же погода будет и в воскресенье, 15 октября. Прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Тёплые выходные пообещали синоптики в Белгородской области. Осадков не ожидается — будет переменная облачность.

В субботу, 14 октября, в регионе ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. В тёмное время суток температура опустится до 0…+5 °С. Днём потеплеет до +15…+20 °С.

В воскресенье, 15 октября, в Белгородской области ожидается ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью будет тепло — от +7 °С до +12 °С. Днём воздух прогреется до +15…+20 °С.

В Белгороде в субботу до +4 °С ночью и до +16 °С днём. Теплее будет в воскресенье. В тёмное время суток в городе ожидается до +10 °С. Днём температура поднимется до +18 °С.

С понедельника, 16 октября, в областной центр вернётся дождливая погода. Ожидается похолодание. Осадки в Белгороде будут вплоть до четверга, 19 октября.

В Белгородской области испортится погода в пятницу, 13-го
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